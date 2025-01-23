https://ria.ru/20250123/dtp-1995143427.html
Бочаров создал рабочую группу после ДТП с автобусом под Волгоградом
Бочаров создал рабочую группу после ДТП с автобусом под Волгоградом - РИА Новости, 23.01.2025
Бочаров создал рабочую группу после ДТП с автобусом под Волгоградом
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу после ДТП со школьным автобусом, поручил оказать помощь пострадавшим, сообщила... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:13:00+03:00
2025-01-23T15:13:00+03:00
2025-01-23T15:20:00+03:00
происшествия
андрей бочаров
волгоградская область
октябрьский район
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу после ДТП со школьным автобусом, поручил оказать помощь пострадавшим, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале."По поручению губернатора Волгоградской области создана рабочая группа — на место ЧП выехала курирующий эту сферу заместитель губернатора Лариса Савина. Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, принять все меры для установления обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб.
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волгоградская область
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происшествия, андрей бочаров, волгоградская область, октябрьский район
Происшествия, Андрей Бочаров, Волгоградская область, Октябрьский район
Бочаров создал рабочую группу после ДТП с автобусом под Волгоградом
Бочаров создал рабочую группу после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом