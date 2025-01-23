https://ria.ru/20250123/drony-1995061299.html

"Умные" дроны будут востребованы на фронте и в тылу, заявил разработчик

"Умные" дроны будут востребованы на фронте и в тылу, заявил разработчик - РИА Новости, 23.01.2025

"Умные" дроны будут востребованы на фронте и в тылу, заявил разработчик

"Умные" дроны, в которых заложены технологии искусственного интеллекта (ИИ), будут востребованы как в логистике, так и в других отраслях: в сельском хозяйстве,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T03:12:00+03:00

2025-01-23T03:12:00+03:00

2025-01-23T03:12:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Умные" дроны, в которых заложены технологии искусственного интеллекта (ИИ), будут востребованы как в логистике, так и в других отраслях: в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг, сейчас такие дроны нужны "как воздух" и российским бойцам в зоне СВО, заявил РИА Новости генеральный директор АО "Площадь", разрабатывающей системы донаведения дронов, Никита Маслак. Накануне Минэкономразвития России поддержало продление эксперимента по использованию тяжелых беспилотников для доставки грузов при одновременном изменении условий проведения эксперимента, в том числе в части упрощения процедуры присоединения новых субъектов к нему. "Умные" дроны с интегрированным искусственным интеллектом будут востребованы как в логистике, так и в других отраслях: в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг. Естественно, сейчас такие дроны необходимы как воздух и нашим бойцам в зоне СВО", - сказал Маслак. При этом, по его словам, российский и зарубежный опыт доставки грузов свидетельствует о том, что эта услуга вряд ли будет рентабельна в ближайшее время. "Проблема доставки грузов дронами заключается в высокой стоимости полетов и в отсутствии автономных систем, позволяющих удешевить их. Поэтому на сегодняшний день применение беспилотников вряд ли будет рентабельно, о чем свидетельствует и опыт "Почты России", и ряда зарубежных компаний, которые пытались реализовать подобные проекты", - отметил разработчик. Кроме того, по его мнению, необходима разработка доступных логистических беспилотников, которые способны переносить грузы на сравнительно большие расстояния. Для этого используются тяжелые БПЛА весом более 30 килограмм, чаще всего это агродроны. "Однако в России эта сфера развита слабо. Основная причина - отсутствие спроса на них из-за законодательно "закрытого неба", запрета на полеты таких беспилотников. Как следствие, это отражается и на фронте, где нашим бойцам не хватает аналогов украинских тяжелых дронов типа "Баба-Яга", - отметил разработчик. По его словам, разработчики зачастую просто не могут провести испытания прототипов, ведь для получения разрешения на полеты надо заполнить огромное количество бумаг. В результате из-за бюрократических сложностей компании отказываются от работ в этом направлении и переключаются на более легкие БПЛА. "На данный момент есть ряд команд разработчиков, которые занимаются технологиями ИИ в сфере БПЛА. Сейчас это в основном боевое применение, но в перспективе данные наработки можно использовать и в гражданской сфере, в том числе для автономной доставки грузов. Ориентирование дрона по подстилающей поверхности, автоматическая посадка, распознавание объектов с помощью машинного зрения — все это можно использовать в гражданской сфере", - подчеркнул собеседник. По мнению Маслака, для успешной реализации логистических проектов с использованием БПЛА нужно внедрение технологий ИИ, которые позволят удешевить полеты как минимум за счет исключения расходов на пилотов. "Но для развития технологий нужна более существенная господдержка компаний, которые этим занимаются. Определенные подвижки в этом направлении есть, но ситуация очень далека от идеальной", - считает он.

https://ria.ru/20250122/svo-1994976406.html

https://ria.ru/20241211/drony-1988532762.html

https://ria.ru/20241211/drony-1988531072.html

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экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), почта россии