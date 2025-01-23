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На границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотник ВСУ

На границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025

На границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотник ВСУ

Беспилотник был подавлен на границе Липецкой и Курской областей, он упал в поле, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T23:03:00+03:00

2025-01-23T23:03:00+03:00

2025-01-23T23:10:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

липецкая область

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь артамонов

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Беспилотник был подавлен на границе Липецкой и Курской областей, он упал в поле, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА."БПЛА был подавлен на границе с Курской областью. Беспилотник упал в поле в Воловском районе. Жертв и разрушений нет. На место выехали представители оперативных служб. Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии постоянной готовности", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

липецкая область

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курская область, вооруженные силы украины, липецкая область, безопасность, игорь артамонов