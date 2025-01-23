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На границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотник ВСУ
На границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
На границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотник ВСУ
Беспилотник был подавлен на границе Липецкой и Курской областей, он упал в поле, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T23:03:00+03:00
2025-01-23T23:03:00+03:00
2025-01-23T23:10:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
липецкая область
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь артамонов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Беспилотник был подавлен на границе Липецкой и Курской областей, он упал в поле, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА."БПЛА был подавлен на границе с Курской областью. Беспилотник упал в поле в Воловском районе. Жертв и разрушений нет. На место выехали представители оперативных служб. Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии постоянной готовности", - написал Артамонов.
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курская область, вооруженные силы украины, липецкая область, безопасность, игорь артамонов
Курская область, Вооруженные силы Украины, Липецкая область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Артамонов
На границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотник ВСУ
Артамонов: на границе Липецкой и Курской областей сбили БПЛА, никто не пострадал