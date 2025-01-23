Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 23.01.2025 (обновлено: 09:25 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/dron-1995074185.html
Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:56:00+03:00
2025-01-23T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995073751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_25fe2a38cf58d11f485a70e8fe7dbd3d.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении.Разведывательные подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" обнаружили цель и оперативно передали данные ударным средствам."Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, расчетом FPV-дрона центра "Рубикон" станция связи ВСУ была уничтожена", — заявили в ведомстве.На кадрах запечатлено прямое попадание беспилотника в станцию связи, установленную на крыше многоэтажного дома.
https://ria.ru/20250122/tank-1995012290.html
https://ria.ru/20250113/kadyrov-1993528003.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поражение FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны России показало кадры поражения FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении.
2025-01-23T08:56
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995073751_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_954a40b593f7d4783ab0b62529b0c4f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ

МО: ВС РФ поразили FPV-дроном станцию связи ВСУ на Красноармейском направлении

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении.
Разведывательные подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" обнаружили цель и оперативно передали данные ударным средствам.
Уничтожение украинского танка в Курской области Ланцетом - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области
22 января, 17:11
"Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, расчетом FPV-дрона центра "Рубикон" станция связи ВСУ была уничтожена", — заявили в ведомстве.
На кадрах запечатлено прямое попадание беспилотника в станцию связи, установленную на крыше многоэтажного дома.
Кадры зачистки территории от ВСУ на белгородском направлении - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Кадыров показал кадры зачистки территории от ВСУ в лесопосадках
13 января, 18:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала