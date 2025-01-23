https://ria.ru/20250123/dron-1995074185.html

Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025

Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ

Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:56:00+03:00

2025-01-23T08:56:00+03:00

2025-01-23T09:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении.Разведывательные подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" обнаружили цель и оперативно передали данные ударным средствам."Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, расчетом FPV-дрона центра "Рубикон" станция связи ВСУ была уничтожена", — заявили в ведомстве.На кадрах запечатлено прямое попадание беспилотника в станцию связи, установленную на крыше многоэтажного дома.

https://ria.ru/20250122/tank-1995012290.html

https://ria.ru/20250113/kadyrov-1993528003.html

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2025

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Поражение FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении Минобороны России показало кадры поражения FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении. 2025-01-23T08:56 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)