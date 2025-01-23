https://ria.ru/20250123/dron-1995074185.html
Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:56:00+03:00
2025-01-23T08:56:00+03:00
2025-01-23T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео уничтожения FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении.Разведывательные подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" обнаружили цель и оперативно передали данные ударным средствам."Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, расчетом FPV-дрона центра "Рубикон" станция связи ВСУ была уничтожена", — заявили в ведомстве.На кадрах запечатлено прямое попадание беспилотника в станцию связи, установленную на крыше многоэтажного дома.
https://ria.ru/20250122/tank-1995012290.html
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Поражение FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны России показало кадры поражения FPV-дроном станции связи ВСУ на Красноармейском направлении.
2025-01-23T08:56
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения станции связи ВСУ
МО: ВС РФ поразили FPV-дроном станцию связи ВСУ на Красноармейском направлении