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Долг актера Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за полгода - РИА Новости, 23.01.2025
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04:48 23.01.2025 (обновлено: 06:35 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/dolg-1995063447.html
Долг актера Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за полгода
Долг актера Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за полгода - РИА Новости, 23.01.2025
Долг актера Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за полгода
Долг уехавшего после начала СВО актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) вырос на 50 тысяч рублей за полгода и превысил 200 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T04:48:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Долг уехавшего после начала СВО актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) вырос на 50 тысяч рублей за полгода и превысил 200 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В июле 2024 года задолженность Смольянинова* составляла 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч были долгом по кредиту. На данный момент сумма долга по кредитам и невыплаченным штрафам достигла почти 216 тысяч рублей. Согласно имеющимся данным, Смольянинов*, еще не погасил долг по кредиту, а также не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который получил за дискредитацию российской армии в 2022 году. Кроме того, у Смольянинова* 28 штрафов ГИБДД на 41,5 тысячи рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тысячи рублей он получил в этом месяце. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250122/askerov-1994992259.html
https://ria.ru/20250122/shtraf-1994909138.html
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артур смольянинов, гибдд мвд рф
Артур Смольянинов, ГИБДД МВД РФ
Долг актера Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за полгода

Долг актера Артура Смольянинова превысил 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Долг уехавшего после начала СВО актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) вырос на 50 тысяч рублей за полгода и превысил 200 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В июле 2024 года задолженность Смольянинова* составляла 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч были долгом по кредиту.
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На данный момент сумма долга по кредитам и невыплаченным штрафам достигла почти 216 тысяч рублей. Согласно имеющимся данным, Смольянинов*, еще не погасил долг по кредиту, а также не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который получил за дискредитацию российской армии в 2022 году.
Кроме того, у Смольянинова* 28 штрафов ГИБДД на 41,5 тысячи рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тысячи рублей он получил в этом месяце.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
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Артур СмольяниновГИБДД МВД РФ
 
 
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