https://ria.ru/20250123/dolg-1995063447.html
Долг актера Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за полгода
Долг актера Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за полгода - РИА Новости, 23.01.2025
Долг актера Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за полгода
Долг уехавшего после начала СВО актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) вырос на 50 тысяч рублей за полгода и превысил 200 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T04:48:00+03:00
2025-01-23T04:48:00+03:00
2025-01-23T06:35:00+03:00
артур смольянинов
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Долг уехавшего после начала СВО актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) вырос на 50 тысяч рублей за полгода и превысил 200 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В июле 2024 года задолженность Смольянинова* составляла 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч были долгом по кредиту. На данный момент сумма долга по кредитам и невыплаченным штрафам достигла почти 216 тысяч рублей. Согласно имеющимся данным, Смольянинов*, еще не погасил долг по кредиту, а также не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который получил за дискредитацию российской армии в 2022 году. Кроме того, у Смольянинова* 28 штрафов ГИБДД на 41,5 тысячи рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тысячи рублей он получил в этом месяце. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250122/askerov-1994992259.html
https://ria.ru/20250122/shtraf-1994909138.html
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артур смольянинов, гибдд мвд рф
Артур Смольянинов, ГИБДД МВД РФ
Долг актера Смольянинова* вырос на 50 тысяч рублей за полгода
Долг актера Артура Смольянинова превысил 200 тысяч рублей
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Долг уехавшего после начала СВО актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом) вырос на 50 тысяч рублей за полгода и превысил 200 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В июле 2024 года задолженность Смольянинова
* составляла 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч были долгом по кредиту.
На данный момент сумма долга по кредитам и невыплаченным штрафам достигла почти 216 тысяч рублей. Согласно имеющимся данным, Смольянинов*, еще не погасил долг по кредиту, а также не выплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, который получил за дискредитацию российской армии в 2022 году.
Кроме того, у Смольянинова* 28 штрафов ГИБДД
на 41,5 тысячи рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тысячи рублей он получил в этом месяце.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов