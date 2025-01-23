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ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 23.01.2025 (обновлено: 16:32 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/dnr-1995120267.html
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Соленое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:27:00+03:00
2025-01-23T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Соленое в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, пяти механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины в районах шести населенных пунктов.Противник потерял:За минувшие сутки авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия ударили по военным аэродромам ВСУ и критически важным газовым объектам, обеспечивающим работу украинского ВПК.Помимо этого, российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html
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Кадры из населенного пункта Соленое, об освобождении которого сообщило Минобороны
Минобороны показало видео из населенного пункта Соленое, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Соленое в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Соленое в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Соленое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Соленое в ДНР

Группировка "Центр" продолжает отрезать Красноармейск от путей снабжения. Он уже охвачен с юго-востока, юга и юго-запада. Военные взяли под частичный огневой контроль трассу Е-50, соединяющую город с Павлоградом. Физический контроль над ней отрежет крупную группировку ВСУ от сообщения с Днепропетровской областью.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, пяти механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины в районах шести населенных пунктов.
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Противник потерял:
  • 570 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей;
  • 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab.
За минувшие сутки авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия ударили по военным аэродромам ВСУ и критически важным газовым объектам, обеспечивающим работу украинского ВПК.
Помимо этого, российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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