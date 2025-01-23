https://ria.ru/20250123/dnr-1995120267.html

ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025

ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Соленое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:27:00+03:00

2025-01-23T13:27:00+03:00

2025-01-23T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Соленое в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, пяти механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины в районах шести населенных пунктов.Противник потерял:За минувшие сутки авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия ударили по военным аэродромам ВСУ и критически важным газовым объектам, обеспечивающим работу украинского ВПК.Помимо этого, российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.

https://ria.ru/20250122/vsu-1994940823.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры из населенного пункта Соленое, об освобождении которого сообщило Минобороны Минобороны показало видео из населенного пункта Соленое, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня 2025-01-23T13:27 true PT0M46S

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