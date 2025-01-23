ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Соленое в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Соленое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Соленое в ДНР
Группировка "Центр" продолжает отрезать Красноармейск от путей снабжения. Он уже охвачен с юго-востока, юга и юго-запада. Военные взяли под частичный огневой контроль трассу Е-50, соединяющую город с Павлоградом. Физический контроль над ней отрежет крупную группировку ВСУ от сообщения с Днепропетровской областью.
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, пяти механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины в районах шести населенных пунктов.
Противник потерял:
- 570 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- девять автомобилей;
- 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab.
За минувшие сутки авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия ударили по военным аэродромам ВСУ и критически важным газовым объектам, обеспечивающим работу украинского ВПК.
Помимо этого, российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
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