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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 23.01.2025
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12:51 23.01.2025 (обновлено: 12:59 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/dnepr-1995112764.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 23.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых за сутки превысили 60 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:51:00+03:00
2025-01-23T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых за сутки превысили 60 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка и Казацкое Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

ВСУ потеряли более 60 человек в зоне действия группировки войск "Днепр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых за сутки превысили 60 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка и Казацкое Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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