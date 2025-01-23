https://ria.ru/20250123/dnepr-1995112764.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 23.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых за сутки превысили 60 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:51:00+03:00

2025-01-23T12:51:00+03:00

2025-01-23T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых за сутки превысили 60 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка и Казацкое Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250123/times-1995091266.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины