https://ria.ru/20250123/devochka-1995177640.html

Пропавшую в Железногорске девочку нашли живой

Пропавшую в Железногорске девочку нашли живой - РИА Новости, 23.01.2025

Пропавшую в Железногорске девочку нашли живой

Пропавшую в Железногорске девятилетнюю девочку нашли живой, сообщило управление СК по Курской области в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:00:00+03:00

2025-01-23T17:00:00+03:00

2025-01-23T20:09:00+03:00

россия

курская область

железногорск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 23 янв — РИА Новости. Пропавшую в Железногорске девятилетнюю девочку нашли живой, сообщило управление СК по Курской области в Telegram-канале."В результате масштабных поисковых мероприятий ребенок найден живым. В настоящее время состояние малолетней удовлетворительное, ей оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе расследования уголовного дела следствием будут установлены все фактические обстоятельства произошедшего", — заявили в ведомстве.О пропаже девочки стало известно в четверг. По данным МВД, накануне вечером она гостила у подруги и не вернулась домой, было возбуждено уголовное дело.В поисковой операции приняли участие сотрудники МЧС, полиции, более 500 добровольцев.

https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html

https://ria.ru/20250120/chechnja-1994661990.html

россия

курская область

железногорск

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россия, курская область, железногорск , происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)