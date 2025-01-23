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Пропавшую в Железногорске девочку нашли живой - РИА Новости, 23.01.2025
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17:00 23.01.2025 (обновлено: 20:09 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/devochka-1995177640.html
Пропавшую в Железногорске девочку нашли живой
Пропавшую в Железногорске девочку нашли живой - РИА Новости, 23.01.2025
Пропавшую в Железногорске девочку нашли живой
Пропавшую в Железногорске девятилетнюю девочку нашли живой, сообщило управление СК по Курской области в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:00:00+03:00
2025-01-23T20:09:00+03:00
россия
курская область
железногорск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 23 янв — РИА Новости. Пропавшую в Железногорске девятилетнюю девочку нашли живой, сообщило управление СК по Курской области в Telegram-канале."В результате масштабных поисковых мероприятий ребенок найден живым. В настоящее время состояние малолетней удовлетворительное, ей оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе расследования уголовного дела следствием будут установлены все фактические обстоятельства произошедшего", — заявили в ведомстве.О пропаже девочки стало известно в четверг. По данным МВД, накануне вечером она гостила у подруги и не вернулась домой, было возбуждено уголовное дело.В поисковой операции приняли участие сотрудники МЧС, полиции, более 500 добровольцев.
https://ria.ru/20250122/poisk-1994915701.html
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россия
курская область
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россия, курская область, железногорск , происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Курская область, Железногорск , Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавшую в Железногорске девочку нашли живой

СК: девятилетнюю девочку, которую сутки искали в Железногорске, нашли живой

© Фото : Полиция Курской области/TelegramИнструктаж добровольцев, занятых поиском пропавшей девочки в Железногорске
Инструктаж добровольцев, занятых поиском пропавшей девочки в Железногорске - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Полиция Курской области/Telegram
Инструктаж добровольцев, занятых поиском пропавшей девочки в Железногорске
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КУРСК, 23 янв — РИА Новости. Пропавшую в Железногорске девятилетнюю девочку нашли живой, сообщило управление СК по Курской области в Telegram-канале.
"В результате масштабных поисковых мероприятий ребенок найден живым. В настоящее время состояние малолетней удовлетворительное, ей оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе расследования уголовного дела следствием будут установлены все фактические обстоятельства произошедшего", — заявили в ведомстве.
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О пропаже девочки стало известно в четверг. По данным МВД, накануне вечером она гостила у подруги и не вернулась домой, было возбуждено уголовное дело.
В поисковой операции приняли участие сотрудники МЧС, полиции, более 500 добровольцев.
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РоссияКурская областьЖелезногорскПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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