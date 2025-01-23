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В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 23.01.2025
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08:24 23.01.2025 (обновлено: 08:37 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/deti-1995071912.html
В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей
В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 23.01.2025
В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей
Двое детей погибли в Минусинске Красноярского края, где загорелись несколько домов, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:24:00+03:00
2025-01-23T08:37:00+03:00
происшествия
минусинск
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Двое детей погибли в Минусинске Красноярского края, где загорелись несколько домов, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Красноярском крае на пожаре погибли двое детей. В Минусинске загорелись одно- и двухэтажные дома. Самостоятельно на улицу вышли 12 человек, из них трое детей. При тушении огнеборцами МЧС России обнаружены тела девочек 15 и 17 лет и женщины 48 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар локализован на 385 квадратах, в тушении принимают участие 24 специалиста и семь единиц техники.ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в свою очередь сообщает, что пожар произошел около 4 часов утра (00.00 мск) 23 января в многоквартирном двухэтажном жилом доме. При тушении пожара в одной из квартир были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних детей."По данному факту следственным отделом по Минусинскому району… возбуждено уголовное дело по… причинению смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250122/voronezh-1995017925.html
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минусинск
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происшествия, минусинск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Минусинск, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей

При пожаре в красноярском Минусинске погибли двое детей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Двое детей погибли в Минусинске Красноярского края, где загорелись несколько домов, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Красноярском крае на пожаре погибли двое детей. В Минусинске загорелись одно- и двухэтажные дома. Самостоятельно на улицу вышли 12 человек, из них трое детей. При тушении огнеборцами МЧС России обнаружены тела девочек 15 и 17 лет и женщины 48 лет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пожар локализован на 385 квадратах, в тушении принимают участие 24 специалиста и семь единиц техники.
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в свою очередь сообщает, что пожар произошел около 4 часов утра (00.00 мск) 23 января в многоквартирном двухэтажном жилом доме. При тушении пожара в одной из квартир были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних детей.
"По данному факту следственным отделом по Минусинскому району… возбуждено уголовное дело по… причинению смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМинусинскКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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