https://ria.ru/20250123/deti-1995071912.html

В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей

В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 23.01.2025

В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей

Двое детей погибли в Минусинске Красноярского края, где загорелись несколько домов, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:24:00+03:00

2025-01-23T08:24:00+03:00

2025-01-23T08:37:00+03:00

происшествия

минусинск

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Двое детей погибли в Минусинске Красноярского края, где загорелись несколько домов, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Красноярском крае на пожаре погибли двое детей. В Минусинске загорелись одно- и двухэтажные дома. Самостоятельно на улицу вышли 12 человек, из них трое детей. При тушении огнеборцами МЧС России обнаружены тела девочек 15 и 17 лет и женщины 48 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар локализован на 385 квадратах, в тушении принимают участие 24 специалиста и семь единиц техники.ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в свою очередь сообщает, что пожар произошел около 4 часов утра (00.00 мск) 23 января в многоквартирном двухэтажном жилом доме. При тушении пожара в одной из квартир были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних детей."По данному факту следственным отделом по Минусинскому району… возбуждено уголовное дело по… причинению смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250122/voronezh-1995017925.html

https://ria.ru/20250122/pozhar-1995035392.html

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Варвара Скокшина

происшествия, минусинск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)