https://ria.ru/20250123/desantniki-1995063744.html

Российские десантники уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 23.01.2025

Российские десантники уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники из Новороссийска группировки войск "Днепр" уничтожили миномет украинской армии, действовавший на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T05:09:00+03:00

2025-01-23T05:09:00+03:00

2025-01-23T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

новороссийск

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Артиллеристы-десантники из Новороссийска группировки войск "Днепр" уничтожили миномет украинской армии, действовавший на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По данным, полученным от воздушной разведки на правом берегу реки, в одном из оставленных мирными жителями населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, в развалинах дома был обнаружен замаскированный миномет с расчетом, который систематически вел беспокоящий огонь по нашим оборонительным позициям. Кроме того, по данным разведки, возле дома в специально оборудованном схроне производилось накапливание боеприпасов к миномету. Получив все необходимые исходные данные и координаты минометной секции с расчетом, артиллеристы-десантники 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" нанесли артиллерийский удар и с нескольких выстрелов уничтожили обнаруженный миномет ВСУ с расчетом", - сообщили в военном ведомстве. Первый выстрел был пристрелочным, после которого артиллеристы провели корректировку, а двумя последующими противник был уничтожен. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.

https://ria.ru/20250122/tank-1995012290.html

новороссийск

херсонская область

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новороссийск, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)