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Российские десантники уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 23.01.2025
Российские десантники уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники из Новороссийска группировки войск "Днепр" уничтожили миномет украинской армии, действовавший на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:09:00+03:00
2025-01-23T05:09:00+03:00
2025-01-23T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
новороссийск
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 23 янв - РИА Новости. Артиллеристы-десантники из Новороссийска группировки войск "Днепр" уничтожили миномет украинской армии, действовавший на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По данным, полученным от воздушной разведки на правом берегу реки, в одном из оставленных мирными жителями населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, в развалинах дома был обнаружен замаскированный миномет с расчетом, который систематически вел беспокоящий огонь по нашим оборонительным позициям. Кроме того, по данным разведки, возле дома в специально оборудованном схроне производилось накапливание боеприпасов к миномету. Получив все необходимые исходные данные и координаты минометной секции с расчетом, артиллеристы-десантники 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" нанесли артиллерийский удар и с нескольких выстрелов уничтожили обнаруженный миномет ВСУ с расчетом", - сообщили в военном ведомстве. Первый выстрел был пристрелочным, после которого артиллеристы провели корректировку, а двумя последующими противник был уничтожен. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.
https://ria.ru/20250122/tank-1995012290.html
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новороссийск, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские десантники уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники группировки "Днепр" уничтожили миномет ВСУ в Херсонской области