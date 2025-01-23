https://ria.ru/20250123/deputat-1995216213.html

В Госдуме поздравили Борисова с номинацией на "Оскар"

В Госдуме поздравили Борисова с номинацией на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025

В Госдуме поздравили Борисова с номинацией на "Оскар"

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") поздравил российского актера Юру Борисова с номинацией на премию "Оскар". РИА Новости, 23.01.2025

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юра борисов (актер)

эдвард нортон

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кинопремия "оскар"

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") поздравил российского актера Юру Борисова с номинацией на премию "Оскар". В четверг киноакадемия сообщила, что Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора". За победу в данной категории также будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. "Помню его по сериалу "Мир! Дружба! Жвачка!". Один из моих любимых. Поэтому могу только поздравить с номинацией на "Оскар". Быть первым всегда волнительно. Юра Гагарин в космосе, Юра Борисов в Голливуде", - сказал Гусев РИА Новости. Он отметил, что в мире искусства настоящему таланту нет преград, и, несмотря на русофобскую обстановку на Западе, соотечественник Юра Борисов продолжает покорять мировой кинематограф. "Желаю, чтобы наш русский парень обязательно взял в руки долгожданную статуэтку", - заключил депутат Госдумы. Ранее Борисов становился номинантом на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.

https://ria.ru/20250123/borisov-1995215140.html

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сша, юра борисов (актер), эдвард нортон, госдума рф, кинопремия "оскар", в мире