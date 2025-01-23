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В Госдуме поздравили Борисова с номинацией на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
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20:10 23.01.2025 (обновлено: 20:19 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/deputat-1995216213.html
В Госдуме поздравили Борисова с номинацией на "Оскар"
В Госдуме поздравили Борисова с номинацией на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
В Госдуме поздравили Борисова с номинацией на "Оскар"
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") поздравил российского актера Юру Борисова с номинацией на премию "Оскар". РИА Новости, 23.01.2025
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юра борисов (актер)
эдвард нортон
госдума рф
кинопремия "оскар"
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") поздравил российского актера Юру Борисова с номинацией на премию "Оскар". В четверг киноакадемия сообщила, что Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора". За победу в данной категории также будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. "Помню его по сериалу "Мир! Дружба! Жвачка!". Один из моих любимых. Поэтому могу только поздравить с номинацией на "Оскар". Быть первым всегда волнительно. Юра Гагарин в космосе, Юра Борисов в Голливуде", - сказал Гусев РИА Новости. Он отметил, что в мире искусства настоящему таланту нет преград, и, несмотря на русофобскую обстановку на Западе, соотечественник Юра Борисов продолжает покорять мировой кинематограф. "Желаю, чтобы наш русский парень обязательно взял в руки долгожданную статуэтку", - заключил депутат Госдумы. Ранее Борисов становился номинантом на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
https://ria.ru/20250123/borisov-1995215140.html
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сша, юра борисов (актер), эдвард нортон, госдума рф, кинопремия "оскар", в мире
США, Юра Борисов (актер), Эдвард Нортон, Госдума РФ, Кинопремия "Оскар", В мире
В Госдуме поздравили Борисова с номинацией на "Оскар"

Депутат ГД Гусев поздравил актера Борисова с номинацией на премию "Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юрий Борисов
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юрий Борисов . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") поздравил российского актера Юру Борисова с номинацией на премию "Оскар".
В четверг киноакадемия сообщила, что Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора". За победу в данной категории также будут бороться Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.
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"Помню его по сериалу "Мир! Дружба! Жвачка!". Один из моих любимых. Поэтому могу только поздравить с номинацией на "Оскар". Быть первым всегда волнительно. Юра Гагарин в космосе, Юра Борисов в Голливуде", - сказал Гусев РИА Новости.
Он отметил, что в мире искусства настоящему таланту нет преград, и, несмотря на русофобскую обстановку на Западе, соотечественник Юра Борисов продолжает покорять мировой кинематограф.
"Желаю, чтобы наш русский парень обязательно взял в руки долгожданную статуэтку", - заключил депутат Госдумы.
Ранее Борисов становился номинантом на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
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СШАЮра Борисов (актер)Эдвард НортонГосдума РФКинопремия "Оскар"В мире
 
 
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