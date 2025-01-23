https://ria.ru/20250123/deputat-1995153361.html

Новгородский депутат отправится в зону СВО добровольцем

Новгородский депутат отправится в зону СВО добровольцем - РИА Новости, 23.01.2025

Новгородский депутат отправится в зону СВО добровольцем

Депутат Новгородской областной думы Анатолий Севостьянов заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону проведения специальной военной операции, передает РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:41:00+03:00

2025-01-23T15:41:00+03:00

2025-01-23T15:42:00+03:00

юрий бобрышев

новгородская областная дума

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995151402_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_cf267f68cd94292d6652049b1af3db04.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Анатолий Севостьянов заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. В четверг прошло очередное заседание Новгородской областной думы, в ходе которого Севостьянов сообщил о своем решении. По его словам, оно назрело давно, так как трое его братьев с 2022 года находятся на передовой. "С первых дней я занимался волонтёрской деятельностью, доставлял помощь в зону СВО, к нашим парням. Я подписал контракт и в ближайшее время отправлюсь в зону специальной военной операции. Надеюсь, мой выбор будет поддержан", - сказал Севостьянов. Председатель парламента региона Юрий Бобрышев отметил, что депутатский корпус поддерживает такое решение. Спикер также заверил, что избирательный округ Севостьянова не останется без присмотра. "Буду лично держать на контроле вопросы, поступающие в думу от жителей округа. Ну а Вам, Анатолий Николаевич, хочется сказать одно: мы гордимся Вашим решением и ждём домой. Ждём с Победой! Сил вам и удачи!" - сказал Бобрышев. Как уточняет пресс-служба облдумы, Севостьянов осуществляет полномочия депутата без отрыва от основной деятельности, на непостоянной основе. После отправления в зону СВО он сохранит мандат депутата.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий бобрышев, новгородская областная дума, россия