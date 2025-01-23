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Новгородский депутат отправится в зону СВО добровольцем - РИА Новости, 23.01.2025
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15:41 23.01.2025 (обновлено: 15:42 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/deputat-1995153361.html
Новгородский депутат отправится в зону СВО добровольцем
Новгородский депутат отправится в зону СВО добровольцем - РИА Новости, 23.01.2025
Новгородский депутат отправится в зону СВО добровольцем
Депутат Новгородской областной думы Анатолий Севостьянов заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону проведения специальной военной операции, передает РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:41:00+03:00
2025-01-23T15:42:00+03:00
юрий бобрышев
новгородская областная дума
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Анатолий Севостьянов заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости. В четверг прошло очередное заседание Новгородской областной думы, в ходе которого Севостьянов сообщил о своем решении. По его словам, оно назрело давно, так как трое его братьев с 2022 года находятся на передовой. "С первых дней я занимался волонтёрской деятельностью, доставлял помощь в зону СВО, к нашим парням. Я подписал контракт и в ближайшее время отправлюсь в зону специальной военной операции. Надеюсь, мой выбор будет поддержан", - сказал Севостьянов. Председатель парламента региона Юрий Бобрышев отметил, что депутатский корпус поддерживает такое решение. Спикер также заверил, что избирательный округ Севостьянова не останется без присмотра. "Буду лично держать на контроле вопросы, поступающие в думу от жителей округа. Ну а Вам, Анатолий Николаевич, хочется сказать одно: мы гордимся Вашим решением и ждём домой. Ждём с Победой! Сил вам и удачи!" - сказал Бобрышев. Как уточняет пресс-служба облдумы, Севостьянов осуществляет полномочия депутата без отрыва от основной деятельности, на непостоянной основе. После отправления в зону СВО он сохранит мандат депутата.
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юрий бобрышев, новгородская областная дума, россия
Юрий Бобрышев, Новгородская областная Дума, Россия

Новгородский депутат отправится в зону СВО добровольцем

© Фото : Новгородская областная ДумаАнатолий Севостьянов
Анатолий Севостьянов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Новгородская областная Дума
Анатолий Севостьянов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Анатолий Севостьянов заключил контракт с Минобороны РФ и отправится в зону проведения специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг прошло очередное заседание Новгородской областной думы, в ходе которого Севостьянов сообщил о своем решении. По его словам, оно назрело давно, так как трое его братьев с 2022 года находятся на передовой.
"С первых дней я занимался волонтёрской деятельностью, доставлял помощь в зону СВО, к нашим парням. Я подписал контракт и в ближайшее время отправлюсь в зону специальной военной операции. Надеюсь, мой выбор будет поддержан", - сказал Севостьянов.
Председатель парламента региона Юрий Бобрышев отметил, что депутатский корпус поддерживает такое решение. Спикер также заверил, что избирательный округ Севостьянова не останется без присмотра.
"Буду лично держать на контроле вопросы, поступающие в думу от жителей округа. Ну а Вам, Анатолий Николаевич, хочется сказать одно: мы гордимся Вашим решением и ждём домой. Ждём с Победой! Сил вам и удачи!" - сказал Бобрышев.
Как уточняет пресс-служба облдумы, Севостьянов осуществляет полномочия депутата без отрыва от основной деятельности, на непостоянной основе. После отправления в зону СВО он сохранит мандат депутата.
 
Юрий БобрышевНовгородская областная ДумаРоссия
 
 
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