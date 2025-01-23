СМИ: агентов США по борьбе с наркотиками дали полномочия по депортации
WSJ: агентов США по борьбе с наркотиками наделили полномочиями по депортации
© AP Photo / Ross D. FranklinПолиция США
© AP Photo / Ross D. Franklin
Полиция США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа наделяет полномочиями по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства такие ведомства, как управление по борьбе с наркотиками, управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов и службу маршалов США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку.
Как отмечает издание, администрация Трампа пытается собрать более крупные силы сотрудников правоохранительных органов для помощи в проведении депортаций, предоставив сотрудникам ряда ведомств те же полномочия, что и служащим иммиграционных служб.
"В записке, направленной временно исполняющим обязанности министра внутренней безопасности Бенджамином Хаффманом, говорится, что министерство наделяет полномочиями по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства ряд ведомств в министерстве юстиции, в том числе управление по борьбе с наркотиками, управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов и службу маршалов США", - сообщает газета.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.