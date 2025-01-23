https://ria.ru/20250123/deportatsii-1995066605.html

СМИ: агентов США по борьбе с наркотиками дали полномочия по депортации

СМИ: агентов США по борьбе с наркотиками дали полномочия по депортации - РИА Новости, 23.01.2025

СМИ: агентов США по борьбе с наркотиками дали полномочия по депортации

Администрация президента США Дональда Трампа наделяет полномочиями по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства такие ведомства, как управление по РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T06:43:00+03:00

2025-01-23T06:43:00+03:00

2025-01-23T07:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа наделяет полномочиями по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства такие ведомства, как управление по борьбе с наркотиками, управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов и службу маршалов США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку. Как отмечает издание, администрация Трампа пытается собрать более крупные силы сотрудников правоохранительных органов для помощи в проведении депортаций, предоставив сотрудникам ряда ведомств те же полномочия, что и служащим иммиграционных служб. "В записке, направленной временно исполняющим обязанности министра внутренней безопасности Бенджамином Хаффманом, говорится, что министерство наделяет полномочиями по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства ряд ведомств в министерстве юстиции, в том числе управление по борьбе с наркотиками, управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов и службу маршалов США", - сообщает газета. В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250122/ssha-1994933258.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995054324.html

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в мире, сша, дональд трамп