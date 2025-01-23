https://ria.ru/20250123/demeshin--1995157038.html
Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей
Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей - РИА Новости, 23.01.2025
Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей
Единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине увеличена с 500 до 805 тысяч рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:43:00+03:00
2025-01-23T15:43:00+03:00
2025-01-23T15:43:00+03:00
хабаровский край
дмитрий демешин
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине увеличена с 500 до 805 тысяч рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Единовременная выплата нашим бойцам, заключившим контракт с Минобороны и отправляющимся на СВО, увеличена с 500 до 805 тысяч рублей. Соответствующий документ уже подписан. Вместе с федеральной единовременной выплатой сумма теперь превысит 1,2 миллиона рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Правительство региона разъясняет, что заработная плата у контрактников в зоне СВО составляет 210 тысяч рублей в месяц, также существует система больших премий за подбитую вражескую технику. В общей сложности за год службы добровольцы в зоне СВО получают от 3,5 миллиона рублей. Кроме того, согласно российскому законодательству, военнослужащий по контракту получает страхование жизни и здоровья, за ним будет сохранено рабочее место на период прохождения службы и ему закроют кредитные и долговые обязательства, сумма которых до 10 миллионов рублей. Пожизненно будут предоставлены льготы за оплату ЖКХ и 100% транспортного налога. Льготы и преференции получают и члены семьи участника СВО. "Тем, кто возвращается домой, мы помогаем восстановиться после ранений, вернуться на работу или выбрать новую специальность. А программа "Герои Vостока", отбор на которую стартовал на днях, позволит проявить себя в муниципальных и региональных органах власти (проект направлен на обучение ветеранов СВО и действующих военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации - ред.)", - заключил губернатор. По данным начальника городского пункта отбора на службу по контракту Александра Наумова, нет ни одного дня, чтобы пункты отбора граждан на военную службу по контракту пустели: ежедневно от 20 до 30 человек приходят и проходят отбор. После подписания контракта, перед отправкой за "ленту", военнослужащие на полигонах Восточного военного округа несколько месяцев проходят обучение в условиях, максимально приближенным к реальным.
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дмитрий демешин, хабаровский край
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Хабаровский край
Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей
Демешин увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей
ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине увеличена с 500 до 805 тысяч рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Единовременная выплата нашим бойцам, заключившим контракт с Минобороны и отправляющимся на СВО, увеличена с 500 до 805 тысяч рублей. Соответствующий документ уже подписан. Вместе с федеральной единовременной выплатой сумма теперь превысит 1,2 миллиона рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Правительство региона разъясняет, что заработная плата у контрактников в зоне СВО составляет 210 тысяч рублей в месяц, также существует система больших премий за подбитую вражескую технику. В общей сложности за год службы добровольцы в зоне СВО получают от 3,5 миллиона рублей. Кроме того, согласно российскому законодательству, военнослужащий по контракту получает страхование жизни и здоровья, за ним будет сохранено рабочее место на период прохождения службы и ему закроют кредитные и долговые обязательства, сумма которых до 10 миллионов рублей. Пожизненно будут предоставлены льготы за оплату ЖКХ и 100% транспортного налога. Льготы и преференции получают и члены семьи участника СВО.
"Тем, кто возвращается домой, мы помогаем восстановиться после ранений, вернуться на работу или выбрать новую специальность. А программа "Герои Vостока", отбор на которую стартовал на днях, позволит проявить себя в муниципальных и региональных органах власти (проект направлен на обучение ветеранов СВО и действующих военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации - ред.)", - заключил губернатор.
По данным начальника городского пункта отбора на службу по контракту Александра Наумова, нет ни одного дня, чтобы пункты отбора граждан на военную службу по контракту пустели: ежедневно от 20 до 30 человек приходят и проходят отбор. После подписания контракта, перед отправкой за "ленту", военнослужащие на полигонах Восточного военного округа несколько месяцев проходят обучение в условиях, максимально приближенным к реальным.