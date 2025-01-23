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Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей - РИА Новости, 23.01.2025
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Хабаровский край
 
15:43 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/demeshin--1995157038.html
Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей
Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей - РИА Новости, 23.01.2025
Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей
Единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине увеличена с 500 до 805 тысяч рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:43:00+03:00
2025-01-23T15:43:00+03:00
хабаровский край
дмитрий демешин
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине увеличена с 500 до 805 тысяч рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Единовременная выплата нашим бойцам, заключившим контракт с Минобороны и отправляющимся на СВО, увеличена с 500 до 805 тысяч рублей. Соответствующий документ уже подписан. Вместе с федеральной единовременной выплатой сумма теперь превысит 1,2 миллиона рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Правительство региона разъясняет, что заработная плата у контрактников в зоне СВО составляет 210 тысяч рублей в месяц, также существует система больших премий за подбитую вражескую технику. В общей сложности за год службы добровольцы в зоне СВО получают от 3,5 миллиона рублей. Кроме того, согласно российскому законодательству, военнослужащий по контракту получает страхование жизни и здоровья, за ним будет сохранено рабочее место на период прохождения службы и ему закроют кредитные и долговые обязательства, сумма которых до 10 миллионов рублей. Пожизненно будут предоставлены льготы за оплату ЖКХ и 100% транспортного налога. Льготы и преференции получают и члены семьи участника СВО. "Тем, кто возвращается домой, мы помогаем восстановиться после ранений, вернуться на работу или выбрать новую специальность. А программа "Герои Vостока", отбор на которую стартовал на днях, позволит проявить себя в муниципальных и региональных органах власти (проект направлен на обучение ветеранов СВО и действующих военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации - ред.)", - заключил губернатор. По данным начальника городского пункта отбора на службу по контракту Александра Наумова, нет ни одного дня, чтобы пункты отбора граждан на военную службу по контракту пустели: ежедневно от 20 до 30 человек приходят и проходят отбор. После подписания контракта, перед отправкой за "ленту", военнослужащие на полигонах Восточного военного округа несколько месяцев проходят обучение в условиях, максимально приближенным к реальным.
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дмитрий демешин, хабаровский край
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Хабаровский край
Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей

Демешин увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине увеличена с 500 до 805 тысяч рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Единовременная выплата нашим бойцам, заключившим контракт с Минобороны и отправляющимся на СВО, увеличена с 500 до 805 тысяч рублей. Соответствующий документ уже подписан. Вместе с федеральной единовременной выплатой сумма теперь превысит 1,2 миллиона рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Правительство региона разъясняет, что заработная плата у контрактников в зоне СВО составляет 210 тысяч рублей в месяц, также существует система больших премий за подбитую вражескую технику. В общей сложности за год службы добровольцы в зоне СВО получают от 3,5 миллиона рублей. Кроме того, согласно российскому законодательству, военнослужащий по контракту получает страхование жизни и здоровья, за ним будет сохранено рабочее место на период прохождения службы и ему закроют кредитные и долговые обязательства, сумма которых до 10 миллионов рублей. Пожизненно будут предоставлены льготы за оплату ЖКХ и 100% транспортного налога. Льготы и преференции получают и члены семьи участника СВО.
"Тем, кто возвращается домой, мы помогаем восстановиться после ранений, вернуться на работу или выбрать новую специальность. А программа "Герои Vостока", отбор на которую стартовал на днях, позволит проявить себя в муниципальных и региональных органах власти (проект направлен на обучение ветеранов СВО и действующих военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации - ред.)", - заключил губернатор.
По данным начальника городского пункта отбора на службу по контракту Александра Наумова, нет ни одного дня, чтобы пункты отбора граждан на военную службу по контракту пустели: ежедневно от 20 до 30 человек приходят и проходят отбор. После подписания контракта, перед отправкой за "ленту", военнослужащие на полигонах Восточного военного округа несколько месяцев проходят обучение в условиях, максимально приближенным к реальным.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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