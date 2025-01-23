https://ria.ru/20250123/demeshin--1995157038.html

Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей

Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей - РИА Новости, 23.01.2025

Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей

Единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине увеличена с 500 до 805 тысяч рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:43:00+03:00

2025-01-23T15:43:00+03:00

2025-01-23T15:43:00+03:00

хабаровский край

дмитрий демешин

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Единовременная региональная выплата участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине увеличена с 500 до 805 тысяч рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Единовременная выплата нашим бойцам, заключившим контракт с Минобороны и отправляющимся на СВО, увеличена с 500 до 805 тысяч рублей. Соответствующий документ уже подписан. Вместе с федеральной единовременной выплатой сумма теперь превысит 1,2 миллиона рублей", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Правительство региона разъясняет, что заработная плата у контрактников в зоне СВО составляет 210 тысяч рублей в месяц, также существует система больших премий за подбитую вражескую технику. В общей сложности за год службы добровольцы в зоне СВО получают от 3,5 миллиона рублей. Кроме того, согласно российскому законодательству, военнослужащий по контракту получает страхование жизни и здоровья, за ним будет сохранено рабочее место на период прохождения службы и ему закроют кредитные и долговые обязательства, сумма которых до 10 миллионов рублей. Пожизненно будут предоставлены льготы за оплату ЖКХ и 100% транспортного налога. Льготы и преференции получают и члены семьи участника СВО. "Тем, кто возвращается домой, мы помогаем восстановиться после ранений, вернуться на работу или выбрать новую специальность. А программа "Герои Vостока", отбор на которую стартовал на днях, позволит проявить себя в муниципальных и региональных органах власти (проект направлен на обучение ветеранов СВО и действующих военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации - ред.)", - заключил губернатор. По данным начальника городского пункта отбора на службу по контракту Александра Наумова, нет ни одного дня, чтобы пункты отбора граждан на военную службу по контракту пустели: ежедневно от 20 до 30 человек приходят и проходят отбор. После подписания контракта, перед отправкой за "ленту", военнослужащие на полигонах Восточного военного округа несколько месяцев проходят обучение в условиях, максимально приближенным к реальным.

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хабаровский край

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дмитрий демешин, хабаровский край