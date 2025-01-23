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Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов - РИА Новости, 23.01.2025
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14:54 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/delfiny-1995137574.html
Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов
Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов - РИА Новости, 23.01.2025
Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов
Почти 70 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров "Волгонефть" в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:54:00+03:00
2025-01-23T14:54:00+03:00
происшествия
керченский пролив
тамань (станица)
анапа
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Почти 70 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров "Волгонефть" в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. В декабре Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате крушения танкеров привел к гибели дельфинов. По данным "Дельфы" на 10 января, после ЧП погибло около 60 дельфинов. "68-69 погибших, чья смерть наступила после 15 декабря", - сказала Белей, отметив снижение динамики обнаружения тел животных. Ранее собеседница агентства заявляла, что гибель дельфинов фиксируют, в основном, близ Тамани, Анапе и Новороссийске, также тела животных начали находить в Туапсинском районе и Сочи. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20250120/tankery-1994653266.html
https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html
керченский пролив
тамань (станица)
анапа
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происшествия, керченский пролив, тамань (станица), анапа, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Тамань (станица), Анапа, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов

Из-за крушения танкеров в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера
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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Почти 70 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров "Волгонефть" в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
В декабре Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате крушения танкеров привел к гибели дельфинов. По данным "Дельфы" на 10 января, после ЧП погибло около 60 дельфинов.
Уборка мазута у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Прокуратура: владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили регламент
20 января, 16:57
"68-69 погибших, чья смерть наступила после 15 декабря", - сказала Белей, отметив снижение динамики обнаружения тел животных.
Ранее собеседница агентства заявляла, что гибель дельфинов фиксируют, в основном, близ Тамани, Анапе и Новороссийске, также тела животных начали находить в Туапсинском районе и Сочи.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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Вчера, 00:23
 
ПроисшествияКерченский проливТамань (станица)АнапаФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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