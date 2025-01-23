https://ria.ru/20250123/delfiny-1995137574.html

Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов

Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов - РИА Новости, 23.01.2025

Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов

Почти 70 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров "Волгонефть" в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:54:00+03:00

2025-01-23T14:54:00+03:00

2025-01-23T14:54:00+03:00

происшествия

керченский пролив

тамань (станица)

анапа

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Почти 70 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров "Волгонефть" в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. В декабре Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате крушения танкеров привел к гибели дельфинов. По данным "Дельфы" на 10 января, после ЧП погибло около 60 дельфинов. "68-69 погибших, чья смерть наступила после 15 декабря", - сказала Белей, отметив снижение динамики обнаружения тел животных. Ранее собеседница агентства заявляла, что гибель дельфинов фиксируют, в основном, близ Тамани, Анапе и Новороссийске, также тела животных начали находить в Туапсинском районе и Сочи. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20250120/tankery-1994653266.html

https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html

керченский пролив

тамань (станица)

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керченский пролив, тамань (станица), анапа, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), крушение двух танкеров в керченском проливе