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СМИ: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса - РИА Новости, 23.01.2025
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01:34 23.01.2025 (обновлено: 06:24 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/cnn-1995058084.html
СМИ: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса
СМИ: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса - РИА Новости, 23.01.2025
СМИ: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса
Американский телеканал CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса на цифровое пространство, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T01:34:00+03:00
2025-01-23T06:24:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
атланта
nbc
cnn (телеканал)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский телеканал CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса на цифровое пространство, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники."CNN планирует уволить сотни сотрудников в четверг, поскольку компания переориентирует свой бизнес на глобальную цифровую аудиторию", — говорится в материале.Согласно данным телеканала, в структурах CNN по всему миру работают около 3,5 тысячи человек.По словам источников, сокращения помогут CNN снизить производственные затраты и консолидировать команды сотрудников. При этом сокращения не затронут самых известных деятелей телеканала, заявили источники.Также отмечается, что телеканал перенесет съемки части своих шоу из Нью-Йорка и Вашингтона в мегаполис Атланта на юге США, где их производство будет стоить дешевле. В то же время указывается, что телеканал NBC также сократит часть сотрудников, однако число уволенных станет незначительным и будет "заметно меньше 50".
https://ria.ru/20250120/gosdep-1994546442.html
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в мире, нью-йорк (город), атланта, nbc, cnn (телеканал)
В мире, Нью-Йорк (город), Атланта, NBC, CNN (телеканал)
СМИ: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса

CNBC: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса

CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNNЗдание телеканала CNN в Атланте
Здание телеканала CNN в Атланте - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNN
Здание телеканала CNN в Атланте. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский телеканал CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса на цифровое пространство, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.
"CNN планирует уволить сотни сотрудников в четверг, поскольку компания переориентирует свой бизнес на глобальную цифровую аудиторию", — говорится в материале.
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Согласно данным телеканала, в структурах CNN по всему миру работают около 3,5 тысячи человек.
По словам источников, сокращения помогут CNN снизить производственные затраты и консолидировать команды сотрудников. При этом сокращения не затронут самых известных деятелей телеканала, заявили источники.
Также отмечается, что телеканал перенесет съемки части своих шоу из Нью-Йорка и Вашингтона в мегаполис Атланта на юге США, где их производство будет стоить дешевле.
В то же время указывается, что телеканал NBC также сократит часть сотрудников, однако число уволенных станет незначительным и будет "заметно меньше 50".
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В миреНью-Йорк (город)АтлантаNBCCNN (телеканал)
 
 
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