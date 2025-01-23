https://ria.ru/20250123/cnn-1995058084.html
СМИ: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса
СМИ: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса - РИА Новости, 23.01.2025
СМИ: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса
Американский телеканал CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса на цифровое пространство, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T01:34:00+03:00
2025-01-23T01:34:00+03:00
2025-01-23T06:24:00+03:00
в мире
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nbc
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский телеканал CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса на цифровое пространство, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники."CNN планирует уволить сотни сотрудников в четверг, поскольку компания переориентирует свой бизнес на глобальную цифровую аудиторию", — говорится в материале.Согласно данным телеканала, в структурах CNN по всему миру работают около 3,5 тысячи человек.По словам источников, сокращения помогут CNN снизить производственные затраты и консолидировать команды сотрудников. При этом сокращения не затронут самых известных деятелей телеканала, заявили источники.Также отмечается, что телеканал перенесет съемки части своих шоу из Нью-Йорка и Вашингтона в мегаполис Атланта на юге США, где их производство будет стоить дешевле. В то же время указывается, что телеканал NBC также сократит часть сотрудников, однако число уволенных станет незначительным и будет "заметно меньше 50".
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в мире, нью-йорк (город), атланта, nbc, cnn (телеканал)
В мире, Нью-Йорк (город), Атланта, NBC, CNN (телеканал)
СМИ: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса
CNBC: CNN готовится к сокращению "сотен" сотрудников и переориентации курса