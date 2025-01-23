https://ria.ru/20250123/chipy-1995065958.html

Священник призвал запретить внедрение чипов в мозг

Священник призвал запретить внедрение чипов в мозг - РИА Новости, 23.01.2025

Священник призвал запретить внедрение чипов в мозг

Внедрение чипов в мозг и, таким образом, влияние на сознание человека может привести к непредсказуемым и "страшным последствиям", в частности, порабощению... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T06:15:00+03:00

2025-01-23T06:15:00+03:00

2025-01-23T06:15:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Внедрение чипов в мозг и, таким образом, влияние на сознание человека может привести к непредсказуемым и "страшным последствиям", в частности, порабощению свободной воли человека, дарованной Богом, поэтому такие технологии следует запретить, рассказал РИА Новости член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ священник Владимир Духович. Ранее газета Guardian сообщила, что в Великобритании под руководством Национальной службы здравоохранения (NHS) пройдут испытания имплантируемого под череп ультразвукового нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ). Предполагается, что НКИ напрямую изменяет активность мозга с помощью ультразвука, поможет "повысить настроение пациентов". Врачи надеются, что в будущем технология позволит успешно бороться не только с депрессией, но и зависимостями, обсессивно-компульсивным расстройствам и эпилепсией. Испытания, в которых примут участие 30 пациентов начнутся в марте и продлятся три с половиной года, первые восемь месяцев будут посвящены получению разрешения от регулирующих органов. НКИ разработан американской НКО Forest Neurotech. Финансирование испытаний на 6,5 миллиона фунтов стерлингов взяло на себя британское агентство по передовым исследованиям и изобретениям (ARIA). "Обычно разработчики технологии внедрения чипов в мозг заявляют, что преследуют гуманные цели - помощь обездвиженным, незрячим, больным боковым амиотрофическим склерозом, болезнями Паркинсона и Альцгеймера. Но никто не может предсказать, к каким страшным последствиям может привести внедрение в самую неизученную область - сознание человека, ведь мозг является органом, ответственным за сознание. Поэтому, я думаю, что подобные технологии должны быть запрещены - это касается и того, что практикует компания Илона Маска Neuralink, и ряд аналогичных компаний в США и других странах", - сказал отец Владимир Духович. По его словам, во всех подобных технологиях предполагается возможность передачи сигнала как от мозга к компьютеру, так и от компьютера к мозгу, "что создает потенциальную опасность воздействия на сознание человека". "Симбиоз мозга с компьютером - это звучит, на мой взгляд, дико для верующих людей. С духовной точки зрения плохо то, что благодаря таким технологиям появляется возможность воздействия на личность человека. А человек создан по образу и подобию Божиему – со свободной волей, это дар Божий. С помощью компьютера эту волю можно будет парализовать, как парализуют волю зависимости, страсти - алкоголизм, наркотики, игромания. Только зависимостью станет сам компьютер, или ИИ, который сможет через чип в голове "управлять эмоциями" и другой активностью мозга", - считает священник. Он также обратил внимание на то, что разработчики новой технологии и врачи надеются, что в будущем она "позволит успешно бороться с зависимостями". "Ирония в том, что от "обычных" зависимостей человек может излечиться, хотя часто только с помощью Бога, а в случае с этой, новой - ему может не позволить это сделать сам компьютер и, таким образом, он сможет манипулировать сознанием человека. А депрессии будут и дальше всё больше и больше терзать людей, живущих в обществах, покинувших Бога!" - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250121/grekh-1994808068.html

https://ria.ru/20250119/rpts-1994418863.html

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великобритания, сша, илон маск, русская православная церковь