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Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной - РИА Новости, 23.01.2025
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20:54 23.01.2025 (обновлено: 21:42 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/brizhit-1995221604.html
Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной - РИА Новости, 23.01.2025
Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:54:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Так, в своих социальных сетях она утверждает, что якобы собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовало. Журналистка обещает опубликовать материалы 30 января.Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента. При этом она отметила, что США — это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот". "Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть", — заявляла журналист. Затем в своем аккаунте в соцсети Х женщина обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью" прежде, чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Оуэнс обращает внимание, что Макрону было 15 лет, когда он начал отношения с учительницей, 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из ее школьной или студенческой жизни. Журналист призвала ее знакомых поделиться с ней фотографиями. Оуэнс также сообщила, что в ноябре провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, утверждавшей, что жена Макрона родилась мужчиной, за что была осуждена. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, утверждавших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которым люди верят и начинают доставать, в том числе в личной жизни.
https://ria.ru/20240912/makron-1972316230.html
https://ria.ru/20240527/foto-1948788904.html
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в мире, франция, европа, париж, брижит макрон, сша
В мире, Франция, Европа, Париж, Брижит Макрон, США
Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона Брижит родилась мужчиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСупруга Эммануэля Макрона Брижит
Супруга Эммануэля Макрона Брижит - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Супруга Эммануэля Макрона Брижит. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.
Так, в своих социальных сетях она утверждает, что якобы собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовало. Журналистка обещает опубликовать материалы 30 января.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Париже женщинам вынесли приговор за клевету в адрес жены Макрона
12 сентября 2024, 15:41
Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента. При этом она отметила, что США — это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".
"Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть", — заявляла журналист.
Затем в своем аккаунте в соцсети Х женщина обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для "честного и сбалансированного интервью" прежде, чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Оуэнс обращает внимание, что Макрону было 15 лет, когда он начал отношения с учительницей, 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из ее школьной или студенческой жизни. Журналист призвала ее знакомых поделиться с ней фотографиями.
Оуэнс также сообщила, что в ноябре провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, утверждавшей, что жена Макрона родилась мужчиной, за что была осуждена.
В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, утверждавших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.
Снимок, опубликованный агентством Reuters, на котором Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер смеются у Мемориала жертвам Холокоста в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Фото жен Макрона и Штайнмайера у мемориала в Берлине вызвало скандал
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В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которым люди верят и начинают доставать, в том числе в личной жизни.
Жена нового президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Стало известно, сколько Франция тратит на содержание жены Макрона
18 июля 2023, 14:36
 
В миреФранцияЕвропаПарижБрижит МакронСША
 
 
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