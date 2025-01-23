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Юра Борисов поделился эмоциями от номинации на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:15 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/borisov-1995229688.html
Юра Борисов поделился эмоциями от номинации на "Оскар"
Юра Борисов поделился эмоциями от номинации на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
Юра Борисов поделился эмоциями от номинации на "Оскар"
Российский актер Юра Борисов заявил изданию Variety, что переполнен эмоциями от полученной им номинации на американскую премию "Оскар". РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T23:15:00+03:00
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культура
в мире
сша
юрий борисов (роскосмос)
кинопремия "оскар"
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов заявил изданию Variety, что переполнен эмоциями от полученной им номинации на американскую премию "Оскар". Ранее в четверг американская киноакадемия огласила список номинантов, Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора". Всего фильм получил шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года. "Эмоций много. Мне звонят и пишут, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, что он чувствует по поводу номинации на престижную премию. Актер рассказал, что узнал о своей номинации, когда ехал в машине со своей семьей. "Моя жена (актриса Анна Шевчук - ред.) начала кричать и плакать. Я (не слышал - ред.) ничего после этого, всех номинаций, потому что она кричала", - добавил Борисов. Ранее Борисов был номинирован на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера помимо Борисова сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
https://ria.ru/20250123/borisov-1995225633.html
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в мире, сша, юрий борисов (роскосмос), кинопремия "оскар"
Культура, В мире, США, Юрий Борисов (Роскосмос), Кинопремия "Оскар"
Юра Борисов поделился эмоциями от номинации на "Оскар"

Юра Борисов заявил, что эмоционально воспринял номинацию на "Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юра Борисов
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юра Борисов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов заявил изданию Variety, что переполнен эмоциями от полученной им номинации на американскую премию "Оскар".
Ранее в четверг американская киноакадемия огласила список номинантов, Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора". Всего фильм получил шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года.
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Вчера, 22:15
"Эмоций много. Мне звонят и пишут, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, что он чувствует по поводу номинации на престижную премию.
Актер рассказал, что узнал о своей номинации, когда ехал в машине со своей семьей.
"Моя жена (актриса Анна Шевчук - ред.) начала кричать и плакать. Я (не слышал - ред.) ничего после этого, всех номинаций, потому что она кричала", - добавил Борисов.
Ранее Борисов был номинирован на премии "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера помимо Борисова сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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КультураВ миреСШАЮрий Борисов (Роскосмос)Кинопремия "Оскар"
 
 
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