https://ria.ru/20250123/borisov-1995225633.html

Кинокритики оценили шансы Юры Борисова получить "Оскар"

Кинокритики оценили шансы Юры Борисова получить "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025

Кинокритики оценили шансы Юры Борисова получить "Оскар"

Шансы у российского актера Юры Борисова получить премию "Оскар" за роль второго плана весьма высоки, но даже номинация - большое достижение, считает член... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T22:15:00+03:00

2025-01-23T22:15:00+03:00

2025-01-23T22:15:00+03:00

в мире

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кинопремия "оскар"

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юра борисов

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Шансы у российского актера Юры Борисова получить премию "Оскар" за роль второго плана весьма высоки, но даже номинация - большое достижение, считает член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, эксперт российского кинорынка Иван Кудрявцев. Ранее Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора" и стал первым российским актером, получившим номинацию. "Шансы у Борисова весьма высоки, хотя букмекерские конторы пока оценивают шансы Кирана Калкина за "Настоящую боль" как более высокие… Мой личный прогноз, что победит Юра. Впрочем, даже номинация — огромное достижение. И карьерное (для него лично), и как прецедент (для его коллег в России)", - заявил Кудрявцев РИА Новости. По его словам, академии очень нравится, когда "Оскар" "что-то открывает миру", поэтому академики могут проголосовать именно за новизну решения. Кинокритик Егор Москвитин, в свою очередь, подчеркнул важность номинации Борисова как знак для молодых российских кинематографистов, что они могут добиться успеха в международных проектах за талант. "Для российского кино это в первую очередь вдохновляющее событие, потому что огромное количество молодых артистов, режиссеров, сценаристов будут знать, что ты можешь участвовать в международных проектах, ты можешь добиваться признания, и тебя могут оценивать по твоему таланту, а не по твоему происхождению", - сказал Москвитин. Он также отметил, что номинация Борисова оправдана и закономерна, потому что его работа в "Аноре" — воплощение идеи о "поддерживающем актере" (в английском языке принято говорить "supporting actor", то есть "поддерживающий актер", в то время как в России номинация называется "актер второго плана" - ред.). Кинокритик добавил, что в отличие от премии "Золотой глобус", где Борисова обошел актер Киран Калкин, на "Оскаре" у российского артиста шансы на победу выше. "Теперь нам остается дождаться, как решат члены Киноакадемии США. Но оптимизма больше, потому что, в отличие от 300 киножурналистов, в этой академии состоит больше 10 тысяч специалистов и большую часть этой киноакадемии составляют как раз-таки актеры, которые должны работу Юры Борисова оценить. Так что будем болеть и надеяться", - заключил Москвитин.

https://ria.ru/20250123/deputat-1995216213.html

https://ria.ru/20250123/borisov-1995215140.html

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в мире, сша, кинопремия "оскар", россия, юра борисов