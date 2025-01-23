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Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной - РИА Новости, 23.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:04 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/borisov-1995215140.html
Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной
Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной - РИА Новости, 23.01.2025
Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной
Режиссер Владимир Хотиненко назвал заслуженной номинацию актера Юрия Борисова на "Оскар". РИА Новости, 23.01.2025
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культура
россия
юрий борисов (роскосмос)
владимир хотиненко
в мире
кинопремия "оскар"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Режиссер Владимир Хотиненко назвал заслуженной номинацию актера Юрия Борисова на "Оскар". Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию за роль. "Юра заслуживает этого, конечно. Талантливый актер. Очень хорошо, что он не играет такого bad russian, как любят иногда. У него довольно сложный персонаж. Я желаю ему успеха", - сказал РИА Новости Хотиненко, который и сам был номинирован на премию за фильм "Мусульманин". Режиссер также оценил шансы Борисова на победу как " 50 на 50".
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россия, юрий борисов (роскосмос), владимир хотиненко, в мире, кинопремия "оскар"
Культура, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Хотиненко, В мире, Кинопремия "Оскар"
Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной

Хотиненко заявил, что Борисов заслужил номинацию на "Оскар", пожелав ему успеха

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юра Борисов
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юра Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Режиссер Владимир Хотиненко назвал заслуженной номинацию актера Юрия Борисова на "Оскар".
Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию за роль.
"Юра заслуживает этого, конечно. Талантливый актер. Очень хорошо, что он не играет такого bad russian, как любят иногда. У него довольно сложный персонаж. Я желаю ему успеха", - сказал РИА Новости Хотиненко, который и сам был номинирован на премию за фильм "Мусульманин".
Режиссер также оценил шансы Борисова на победу как " 50 на 50".
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КультураРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир ХотиненкоВ миреКинопремия "Оскар"
 
 
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