https://ria.ru/20250123/borisov-1995215140.html
Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной
Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной - РИА Новости, 23.01.2025
Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной
Режиссер Владимир Хотиненко назвал заслуженной номинацию актера Юрия Борисова на "Оскар". РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:04:00+03:00
2025-01-23T20:04:00+03:00
2025-01-23T20:04:00+03:00
культура
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юрий борисов (роскосмос)
владимир хотиненко
в мире
кинопремия "оскар"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Режиссер Владимир Хотиненко назвал заслуженной номинацию актера Юрия Борисова на "Оскар". Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию за роль. "Юра заслуживает этого, конечно. Талантливый актер. Очень хорошо, что он не играет такого bad russian, как любят иногда. У него довольно сложный персонаж. Я желаю ему успеха", - сказал РИА Новости Хотиненко, который и сам был номинирован на премию за фильм "Мусульманин". Режиссер также оценил шансы Борисова на победу как " 50 на 50".
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россия, юрий борисов (роскосмос), владимир хотиненко, в мире, кинопремия "оскар"
Культура, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Хотиненко, В мире, Кинопремия "Оскар"
Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной
Хотиненко заявил, что Борисов заслужил номинацию на "Оскар", пожелав ему успеха