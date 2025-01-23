https://ria.ru/20250123/borisov-1995215140.html

Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной

Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной - РИА Новости, 23.01.2025

Режиссер Хотиненко назвал номинацию Борисова на Оскар заслуженной

Режиссер Владимир Хотиненко назвал заслуженной номинацию актера Юрия Борисова на "Оскар". РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:04:00+03:00

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культура

россия

юрий борисов (роскосмос)

владимир хотиненко

в мире

кинопремия "оскар"

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Режиссер Владимир Хотиненко назвал заслуженной номинацию актера Юрия Борисова на "Оскар". Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию за роль. "Юра заслуживает этого, конечно. Талантливый актер. Очень хорошо, что он не играет такого bad russian, как любят иногда. У него довольно сложный персонаж. Я желаю ему успеха", - сказал РИА Новости Хотиненко, который и сам был номинирован на премию за фильм "Мусульманин". Режиссер также оценил шансы Борисова на победу как " 50 на 50".

https://ria.ru/20250123/mur-1995204472.html

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россия, юрий борисов (роскосмос), владимир хотиненко, в мире, кинопремия "оскар"