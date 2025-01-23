https://ria.ru/20250123/borisov--1995181656.html

Юру Борисова номинировали на "Оскар"

Юру Борисова номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025

Юру Борисова номинировали на "Оскар"

Российского актера Юру Борисову номинировали на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила киноакадемия на своем сайте. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:12:00+03:00

2025-01-23T17:12:00+03:00

2025-01-23T17:35:00+03:00

культура

юра борисов (актер)

эдвард нортон

сша

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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Российского актера Юру Борисову номинировали на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила киноакадемия на своем сайте.За победу в этой категории также будут бороться:Борисов ранее становился номинантом на "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards.В фильме американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.Борисов родился 8 декабря 1992 года, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 2013-м. Наиболее заметные фильмы с его участием: "Калашников", "Сто лет тому вперед", "Серебряные коньки", "Молодая гвардия", "Т-34", "Кентавр", "Красный призрак".

https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юра борисов (актер), эдвард нортон, сша