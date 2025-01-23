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Юру Борисова номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:12 23.01.2025 (обновлено: 17:35 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/borisov--1995181656.html
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Юру Борисова номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Российского актера Юру Борисову номинировали на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила киноакадемия на своем сайте. РИА Новости, 23.01.2025
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юра борисов (актер)
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Российского актера Юру Борисову номинировали на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила киноакадемия на своем сайте.За победу в этой категории также будут бороться:Борисов ранее становился номинантом на "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards.В фильме американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.Борисов родился 8 декабря 1992 года, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 2013-м. Наиболее заметные фильмы с его участием: "Калашников", "Сто лет тому вперед", "Серебряные коньки", "Молодая гвардия", "Т-34", "Кентавр", "Красный призрак".
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юра борисов (актер), эдвард нортон, сша
Культура, Юра Борисов (актер), Эдвард Нортон, США
Юру Борисова номинировали на "Оскар"

Актера Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль второго плана в "Аноре"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юра Борисов
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юра Борисов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Российского актера Юру Борисову номинировали на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила киноакадемия на своем сайте.
За победу в этой категории также будут бороться:
  • Киран Калкин;
  • Эдвард Нортон;
  • Гай Пирс;
  • Джереми Стронг.
Борисов ранее становился номинантом на "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards.
© Cre Film (2024)Кадр из фильма "Анора"
Кадр из фильма Анора - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Cre Film (2024)
Кадр из фильма "Анора". Архивное фото
В фильме американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
Борисов родился 8 декабря 1992 года, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 2013-м. Наиболее заметные фильмы с его участием: "Калашников", "Сто лет тому вперед", "Серебряные коньки", "Молодая гвардия", "Т-34", "Кентавр", "Красный призрак".
Кадр из фильма Анора - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В мире животных: откровенно об "Аноре" с Борисовым и Эйдельштейном
13 января, 08:00
 
КультураЮра Борисов (актер)Эдвард НортонСША
 
 
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