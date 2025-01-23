https://ria.ru/20250123/borisov--1995181656.html
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Юру Борисова номинировали на "Оскар" - РИА Новости, 23.01.2025
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Российского актера Юру Борисову номинировали на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила киноакадемия на своем сайте. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:12:00+03:00
2025-01-23T17:12:00+03:00
2025-01-23T17:35:00+03:00
культура
юра борисов (актер)
эдвард нортон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992673089_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_c36435e825141fbb3a49866f69b0a9be.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Российского актера Юру Борисову номинировали на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", сообщила киноакадемия на своем сайте.За победу в этой категории также будут бороться:Борисов ранее становился номинантом на "Золотой глобус", BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards.В фильме американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Картина получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.Борисов родился 8 декабря 1992 года, окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 2013-м. Наиболее заметные фильмы с его участием: "Калашников", "Сто лет тому вперед", "Серебряные коньки", "Молодая гвардия", "Т-34", "Кентавр", "Красный призрак".
https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992673089_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_fab3eb0c93da5ecde7ca7c875a15615e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юра борисов (актер), эдвард нортон, сша
Культура, Юра Борисов (актер), Эдвард Нортон, США
Юру Борисова номинировали на "Оскар"
Актера Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль второго плана в "Аноре"