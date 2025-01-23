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Пензенская больница приступила к лечению бойцов СВО
Пензенская больница приступила к лечению бойцов СВО - РИА Новости, 23.01.2025
Пензенская больница приступила к лечению бойцов СВО
Больница в Пензе приступила к лечению бойцов из зоны специальной военной операции, для которых созданы все необходимые условия, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:24:00+03:00
2025-01-23T16:24:00+03:00
2025-01-23T16:24:00+03:00
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ПЕНЗА, 23 янв - РИА Новости. Больница в Пензе приступила к лечению бойцов из зоны специальной военной операции, для которых созданы все необходимые условия, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "По решению оперативного штаба в Пензенской области на базе одного из наших учреждений здравоохранения созданы условия для оказания медицинской помощи военнослужащим. Лично оценил оснащенность необходимой аппаратурой. Осмотрел оперблок, отделения хирургии, травматологии и терапии. Пообщался с проходящими лечение бойцами. Ребята говорят, что их все устраивает. Военнослужащие здесь из разных регионов России, но большинство - пензенские. Наши врачи делают все для сохранения здоровья особенно дорогих нам пациентов - защитников Родины", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале. На видео, опубликованном главой региона, запечатлено, как Мельниченко проходит по коридору больницы, заходит в медицинские кабинеты, а также палаты, в одной из которых общается с пациентами, один из которых говорит, что он местный, а другой отмечает, что он из Тувы.
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пенза, пензенская область, россия, олег мельниченко
Пензенская область, Пенза, Пензенская область, Россия, Олег Мельниченко
ПЕНЗА, 23 янв - РИА Новости. Больница в Пензе приступила к лечению бойцов из зоны специальной военной операции, для которых созданы все необходимые условия, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"По решению оперативного штаба в Пензенской области на базе одного из наших учреждений здравоохранения созданы условия для оказания медицинской помощи военнослужащим. Лично оценил оснащенность необходимой аппаратурой. Осмотрел оперблок, отделения хирургии, травматологии и терапии. Пообщался с проходящими лечение бойцами. Ребята говорят, что их все устраивает. Военнослужащие здесь из разных регионов России, но большинство - пензенские. Наши врачи делают все для сохранения здоровья особенно дорогих нам пациентов - защитников Родины", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
На видео, опубликованном главой региона, запечатлено, как Мельниченко проходит по коридору больницы, заходит в медицинские кабинеты, а также палаты, в одной из которых общается с пациентами, один из которых говорит, что он местный, а другой отмечает, что он из Тувы.