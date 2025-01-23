https://ria.ru/20250123/blinovskaya-1995195445.html

Блиновской продлили срок ареста

Блиновской продлили срок ареста - РИА Новости, 23.01.2025

Блиновской продлили срок ареста

Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T18:20:00+03:00

2025-01-23T18:20:00+03:00

2025-01-23T18:23:00+03:00

москва

елена блиновская

происшествия

алексей блиновский

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде."Суд продлил Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 мая", - сказали в суде.В настоящее время очередь представлять доказательства перешла к стороне защиты.Блиновская погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности из 1,15 миллиарда, сообщил ранее РИА Новости ее юрист Иван Морозов. Суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.

https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986243587.html

https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986565250.html

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