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Блиновской продлили срок ареста - РИА Новости, 23.01.2025
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18:20 23.01.2025 (обновлено: 18:23 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/blinovskaya-1995195445.html
Блиновской продлили срок ареста
Блиновской продлили срок ареста - РИА Новости, 23.01.2025
Блиновской продлили срок ареста
Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:20:00+03:00
2025-01-23T18:23:00+03:00
москва
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде."Суд продлил Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 мая", - сказали в суде.В настоящее время очередь представлять доказательства перешла к стороне защиты.Блиновская погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности из 1,15 миллиарда, сообщил ранее РИА Новости ее юрист Иван Морозов. Суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986243587.html
https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986565250.html
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москва, елена блиновская, происшествия, алексей блиновский
Москва, Елена Блиновская, Происшествия, Алексей Блиновский
Блиновской продлили срок ареста

Суд продлил срок ареста Блиновской до мая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Блогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Блогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд продлил Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 мая", - сказали в суде.
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В настоящее время очередь представлять доказательства перешла к стороне защиты.
Блиновская погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности из 1,15 миллиарда, сообщил ранее РИА Новости ее юрист Иван Морозов. Суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
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