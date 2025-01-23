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Сбербанк предъявил Блиновской требование еще на несколько миллионов рублей - РИА Новости, 23.01.2025
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Шоубиз
 
13:37 23.01.2025 (обновлено: 14:47 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/blinovskaya-1995122302.html
Сбербанк предъявил Блиновской требование еще на несколько миллионов рублей
Сбербанк предъявил Блиновской требование еще на несколько миллионов рублей - РИА Новости, 23.01.2025
Сбербанк предъявил Блиновской требование еще на несколько миллионов рублей
Сбербанк просит арбитражный суд Москвы включить в реестр требований кредиторов блогера Елене Блиновской еще одно свое требование – в размере около 13 миллионов... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:37:00+03:00
2025-01-23T14:47:00+03:00
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москва
елена блиновская
общество
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Сбербанк просит арбитражный суд Москвы включить в реестр требований кредиторов блогера Елене Блиновской еще одно свое требование – в размере около 13 миллионов рублей, следует из опубликованного в четверг определения суда. Рассмотрение заявления Сбербанка суд назначил на 26 марта. Основания возникновения этого требования в материалах суда пока не указаны. Ранее суд назначил на 26 февраля проверку обоснованности требования Сбербанка к Блиновской в размере около 8 миллионов рублей, вытекающего из кредитного договора 2023 года. В материалах дела говорится, что Сбербанк просит признать свое требование, вытекающее из кредитного договора от 25 мая 2023 года и договора поручительства от 25 мая 2023 года, "общим обязательством супругов Блиновских" и включить в реестр требований кредиторов Блиновской. Блиновская в мае сама подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления еще двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от ВТБ - около 270 миллионов. Требование ВТБ было рассмотрено 22 января и признано обоснованным в размере около 269 миллионов рублей. Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) - около 1,2 миллиарда. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
https://realty.ria.ru/20250122/sud-1995019835.html
https://ria.ru/20250120/blinovskaya-1994572742.html
https://ria.ru/20250116/blinovskaya-1994008629.html
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москва, елена блиновская, общество
Шоубиз, Москва, Елена Блиновская, Общество
Сбербанк предъявил Блиновской требование еще на несколько миллионов рублей

Сбербанк предъявил Блиновской требование еще на 13 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Блогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Сбербанк просит арбитражный суд Москвы включить в реестр требований кредиторов блогера Елене Блиновской еще одно свое требование – в размере около 13 миллионов рублей, следует из опубликованного в четверг определения суда.
Рассмотрение заявления Сбербанка суд назначил на 26 марта. Основания возникновения этого требования в материалах суда пока не указаны. Ранее суд назначил на 26 февраля проверку обоснованности требования Сбербанка к Блиновской в размере около 8 миллионов рублей, вытекающего из кредитного договора 2023 года. В материалах дела говорится, что Сбербанк просит признать свое требование, вытекающее из кредитного договора от 25 мая 2023 года и договора поручительства от 25 мая 2023 года, "общим обязательством супругов Блиновских" и включить в реестр требований кредиторов Блиновской.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Суд признал 269 млн руб долга Блиновской перед ВТБ, обеспеченного ипотекой
22 января, 17:38
Блиновская в мае сама подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления еще двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от ВТБ - около 270 миллионов. Требование ВТБ было рассмотрено 22 января и признано обоснованным в размере около 269 миллионов рублей.
Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской
20 января, 11:17
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) - около 1,2 миллиарда. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
Елена Блиновская в суде. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям
16 января, 14:47
 
ШоубизМоскваЕлена БлиновскаяОбщество
 
 
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