https://ria.ru/20250123/biryukov-1995096369.html
В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион"
В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион" - РИА Новости, 23.01.2025
В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион"
Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции метро "Водный стадион" на севере столицы, сообщил... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:17:00+03:00
2025-01-23T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции метро "Водный стадион" на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнено благоустройство возле станции метро "Водный стадион" на севере Москвы. Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности транспортного объекта, организация удобных подходов и подъездов к нему, условий для быстрой и комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы работ вошли Головинское шоссе, Кронштадтский бульвар, улицы Адмирала Макарова и Выборгская", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более 10 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, проложили дополнительно почти 550 метров ливневой системы. "На тротуарах обновили покрытие площадью 53,5 тысячи квадратных метров, на проезжей части и во внутридворовых проездах уложили асфальт, организовали парковочные карманы и велопарковки. Установили три автобусные остановки, еще 12 перенесли на более удобные для пассажиров места. Более 190 старых фонарей заменили на современные с энергоэффективными светильниками, разместили свыше 120 уличных торшеров, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к городскому вокзалу улицах обустроили более 88 тысяч квадратных метров газона.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион"
Бирюков: в Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион"
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции метро "Водный стадион" на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнено благоустройство возле станции метро "Водный стадион" на севере Москвы. Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности транспортного объекта, организация удобных подходов и подъездов к нему, условий для быстрой и комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы работ вошли Головинское шоссе, Кронштадтский бульвар, улицы Адмирала Макарова и Выборгская", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более 10 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, проложили дополнительно почти 550 метров ливневой системы.
"На тротуарах обновили покрытие площадью 53,5 тысячи квадратных метров, на проезжей части и во внутридворовых проездах уложили асфальт, организовали парковочные карманы и велопарковки. Установили три автобусные остановки, еще 12 перенесли на более удобные для пассажиров места. Более 190 старых фонарей заменили на современные с энергоэффективными светильниками, разместили свыше 120 уличных торшеров, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к городскому вокзалу улицах обустроили более 88 тысяч квадратных метров газона.