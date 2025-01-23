https://ria.ru/20250123/biryukov-1995096369.html

В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион"

В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион" - РИА Новости, 23.01.2025

В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион"

Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции метро "Водный стадион" на севере столицы, сообщил... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:17:00+03:00

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2025-01-23T11:17:00+03:00

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петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции метро "Водный стадион" на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнено благоустройство возле станции метро "Водный стадион" на севере Москвы. Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности транспортного объекта, организация удобных подходов и подъездов к нему, условий для быстрой и комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы работ вошли Головинское шоссе, Кронштадтский бульвар, улицы Адмирала Макарова и Выборгская", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более 10 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, проложили дополнительно почти 550 метров ливневой системы. "На тротуарах обновили покрытие площадью 53,5 тысячи квадратных метров, на проезжей части и во внутридворовых проездах уложили асфальт, организовали парковочные карманы и велопарковки. Установили три автобусные остановки, еще 12 перенесли на более удобные для пассажиров места. Более 190 старых фонарей заменили на современные с энергоэффективными светильниками, разместили свыше 120 уличных торшеров, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к городскому вокзалу улицах обустроили более 88 тысяч квадратных метров газона.

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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы