Рейтинг@Mail.ru
В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион" - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:17 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/biryukov-1995096369.html
В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион"
В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион" - РИА Новости, 23.01.2025
В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион"
Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции метро "Водный стадион" на севере столицы, сообщил... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:17:00+03:00
2025-01-23T11:17:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994663662_0:35:3090:1773_1920x0_80_0_0_bb8d62f8653b845d68945cfd3658798d.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции метро "Водный стадион" на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнено благоустройство возле станции метро "Водный стадион" на севере Москвы. Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности транспортного объекта, организация удобных подходов и подъездов к нему, условий для быстрой и комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы работ вошли Головинское шоссе, Кронштадтский бульвар, улицы Адмирала Макарова и Выборгская", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более 10 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, проложили дополнительно почти 550 метров ливневой системы. "На тротуарах обновили покрытие площадью 53,5 тысячи квадратных метров, на проезжей части и во внутридворовых проездах уложили асфальт, организовали парковочные карманы и велопарковки. Установили три автобусные остановки, еще 12 перенесли на более удобные для пассажиров места. Более 190 старых фонарей заменили на современные с энергоэффективными светильниками, разместили свыше 120 уличных торшеров, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к городскому вокзалу улицах обустроили более 88 тысяч квадратных метров газона.
https://ria.ru/20250116/birjukov-1994669987.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994663662_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_2a11bf48d152ac00e0ecac1c0fd3bafb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион"

Бирюков: в Москве выполнили благоустройство возле станции "Водный стадион"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территорий, прилегающих к станции метро "Водный стадион" на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнено благоустройство возле станции метро "Водный стадион" на севере Москвы. Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности транспортного объекта, организация удобных подходов и подъездов к нему, условий для быстрой и комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой. В границы работ вошли Головинское шоссе, Кронштадтский бульвар, улицы Адмирала Макарова и Выборгская", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более 10 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, проложили дополнительно почти 550 метров ливневой системы.
"На тротуарах обновили покрытие площадью 53,5 тысячи квадратных метров, на проезжей части и во внутридворовых проездах уложили асфальт, организовали парковочные карманы и велопарковки. Установили три автобусные остановки, еще 12 перенесли на более удобные для пассажиров места. Более 190 старых фонарей заменили на современные с энергоэффективными светильниками, разместили свыше 120 уличных торшеров, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к городскому вокзалу улицах обустроили более 88 тысяч квадратных метров газона.
Здание поликлиники на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Бирюков рассказал о благоустройстве территорий московских поликлиник
16 января, 13:22
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала