Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 23.01.2025 (обновлено: 18:07 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/biometriya-1995172213.html
Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии
Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии - РИА Новости, 23.01.2025
Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии
Россияне смогут использовать биометрию для подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:40:00+03:00
2025-01-23T18:07:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:482:2672:1985_1920x0_80_0_0_bdb9acb36856c92eb63e3f125c07507c.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россияне смогут использовать биометрию для подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко."Постановление также упрощает порядок дистанционного подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом. Ранее для получения услуги требовалось зарегистрировать биометрию очно в банке. Теперь же для регистрации достаточно приложения "Госуслуги Биометрия" и загранпаспорта нового образца. Перечень случаев использования Единой биометрической системы также дополняется возможностью подтверждения возраста при приобретении тонизирующих напитков", — говорится в сообщении. Так, при покупке энергетиков можно будет предоставлять документ или использовать биометрию, чтобы подтвердить возраст. Для подключения сервиса потребуется загранпаспорт и приложение "Госуслуги Биометрия"."Документ предусматривает возможность применения упрощенной биометрии для дополнительной защиты личного кабинета на "Госуслугах". Для этого будет достаточно сделать фото в приложении "Госуслуги Биометрия" и активировать соответствующую функцию в личном кабинете на портале госуслуг", — добавили в аппарате.Прежние способы защиты аккаунта также сохранятся. Пользователь может сам выбрать удобный для него вариант в разделе "Безопасность" на "Госуслугах", пояснили там."Мы расширяем доступ граждан к биометрическим сервисам, чтобы повысить их комфорт. При этом биометрия остается дополнительным инструментом получения услуг. Использовать ее или нет — это выбор самого человека. И наша задача, как регулятора, создать условия, при которых каждый сможет принимать осознанные решения об использовании технологии", — приводятся в сообщении слова Григоренко.Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свою биометрию. На "Госуслугах" в личном кабинете можно в любой момент проверить срок ее действия, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы, напомнили в аппарате.
https://ria.ru/20250109/biometrija-1992885472.html
https://ria.ru/20241212/t-bank-1988835458.html
https://ria.ru/20241205/rossija-1987452850.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:44:2672:2048_1920x0_80_0_0_a461483569859564efac5b26a04eabab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии

Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии за рубежом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россияне смогут использовать биометрию для подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Правительство расширило доступ граждан к сервисам на базе Единой биометрической системы. Теперь можно зарегистрироваться в приложении "Госуслуги Биометрия" и использовать его там, где требуется биометрия.

Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Более половины россиян используют биометрию для разблокировки девайсов
9 января, 09:20
"Постановление также упрощает порядок дистанционного подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом. Ранее для получения услуги требовалось зарегистрировать биометрию очно в банке. Теперь же для регистрации достаточно приложения "Госуслуги Биометрия" и загранпаспорта нового образца. Перечень случаев использования Единой биометрической системы также дополняется возможностью подтверждения возраста при приобретении тонизирующих напитков", — говорится в сообщении.
Так, при покупке энергетиков можно будет предоставлять документ или использовать биометрию, чтобы подтвердить возраст. Для подключения сервиса потребуется загранпаспорт и приложение "Госуслуги Биометрия".
"Документ предусматривает возможность применения упрощенной биометрии для дополнительной защиты личного кабинета на "Госуслугах". Для этого будет достаточно сделать фото в приложении "Госуслуги Биометрия" и активировать соответствующую функцию в личном кабинете на портале госуслуг", — добавили в аппарате.
Прежние способы защиты аккаунта также сохранятся. Пользователь может сам выбрать удобный для него вариант в разделе "Безопасность" на "Госуслугах", пояснили там.

В качестве второго фактора защиты можно использовать следующие способы: СМС-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения, а также биометрию, зарегистрированную с использованием загранпаспорта или очно в банке.

Успешная оплата покупки - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Т-Банк: через три года биометрия станет повседневным способом оплаты
12 декабря 2024, 15:07
"Мы расширяем доступ граждан к биометрическим сервисам, чтобы повысить их комфорт. При этом биометрия остается дополнительным инструментом получения услуг. Использовать ее или нет — это выбор самого человека. И наша задача, как регулятора, создать условия, при которых каждый сможет принимать осознанные решения об использовании технологии", — приводятся в сообщении слова Григоренко.
Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свою биометрию. На "Госуслугах" в личном кабинете можно в любой момент проверить срок ее действия, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы, напомнили в аппарате.
Сервис про обслуживанию в МФЦ по биометрии без паспорта заработал в в Челябинске - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Россияне смогут получать услуги в МФЦ по биометрии без паспорта
5 декабря 2024, 08:36
 
ОбществоРоссияДмитрий Григоренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала