https://ria.ru/20250123/biometriya-1995172213.html

Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии

Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии - РИА Новости, 23.01.2025

Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии

Россияне смогут использовать биометрию для подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:40:00+03:00

2025-01-23T16:40:00+03:00

2025-01-23T18:07:00+03:00

общество

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россияне смогут использовать биометрию для подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко."Постановление также упрощает порядок дистанционного подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом. Ранее для получения услуги требовалось зарегистрировать биометрию очно в банке. Теперь же для регистрации достаточно приложения "Госуслуги Биометрия" и загранпаспорта нового образца. Перечень случаев использования Единой биометрической системы также дополняется возможностью подтверждения возраста при приобретении тонизирующих напитков", — говорится в сообщении. Так, при покупке энергетиков можно будет предоставлять документ или использовать биометрию, чтобы подтвердить возраст. Для подключения сервиса потребуется загранпаспорт и приложение "Госуслуги Биометрия"."Документ предусматривает возможность применения упрощенной биометрии для дополнительной защиты личного кабинета на "Госуслугах". Для этого будет достаточно сделать фото в приложении "Госуслуги Биометрия" и активировать соответствующую функцию в личном кабинете на портале госуслуг", — добавили в аппарате.Прежние способы защиты аккаунта также сохранятся. Пользователь может сам выбрать удобный для него вариант в разделе "Безопасность" на "Госуслугах", пояснили там."Мы расширяем доступ граждан к биометрическим сервисам, чтобы повысить их комфорт. При этом биометрия остается дополнительным инструментом получения услуг. Использовать ее или нет — это выбор самого человека. И наша задача, как регулятора, создать условия, при которых каждый сможет принимать осознанные решения об использовании технологии", — приводятся в сообщении слова Григоренко.Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свою биометрию. На "Госуслугах" в личном кабинете можно в любой момент проверить срок ее действия, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы, напомнили в аппарате.

https://ria.ru/20250109/biometrija-1992885472.html

https://ria.ru/20241212/t-bank-1988835458.html

https://ria.ru/20241205/rossija-1987452850.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий григоренко