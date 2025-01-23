https://ria.ru/20250123/biometriya-1995172213.html
Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии
Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии - РИА Новости, 23.01.2025
Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии
Россияне смогут использовать биометрию для подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:40:00+03:00
2025-01-23T16:40:00+03:00
2025-01-23T18:07:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:482:2672:1985_1920x0_80_0_0_bdb9acb36856c92eb63e3f125c07507c.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россияне смогут использовать биометрию для подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко."Постановление также упрощает порядок дистанционного подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом. Ранее для получения услуги требовалось зарегистрировать биометрию очно в банке. Теперь же для регистрации достаточно приложения "Госуслуги Биометрия" и загранпаспорта нового образца. Перечень случаев использования Единой биометрической системы также дополняется возможностью подтверждения возраста при приобретении тонизирующих напитков", — говорится в сообщении. Так, при покупке энергетиков можно будет предоставлять документ или использовать биометрию, чтобы подтвердить возраст. Для подключения сервиса потребуется загранпаспорт и приложение "Госуслуги Биометрия"."Документ предусматривает возможность применения упрощенной биометрии для дополнительной защиты личного кабинета на "Госуслугах". Для этого будет достаточно сделать фото в приложении "Госуслуги Биометрия" и активировать соответствующую функцию в личном кабинете на портале госуслуг", — добавили в аппарате.Прежние способы защиты аккаунта также сохранятся. Пользователь может сам выбрать удобный для него вариант в разделе "Безопасность" на "Госуслугах", пояснили там."Мы расширяем доступ граждан к биометрическим сервисам, чтобы повысить их комфорт. При этом биометрия остается дополнительным инструментом получения услуг. Использовать ее или нет — это выбор самого человека. И наша задача, как регулятора, создать условия, при которых каждый сможет принимать осознанные решения об использовании технологии", — приводятся в сообщении слова Григоренко.Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свою биометрию. На "Госуслугах" в личном кабинете можно в любой момент проверить срок ее действия, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы, напомнили в аппарате.
https://ria.ru/20250109/biometrija-1992885472.html
https://ria.ru/20241212/t-bank-1988835458.html
https://ria.ru/20241205/rossija-1987452850.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:44:2672:2048_1920x0_80_0_0_a461483569859564efac5b26a04eabab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий григоренко
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко
Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии
Россияне смогут биометрией подтверждать право на получение пенсии за рубежом
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россияне смогут использовать биометрию для подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Правительство расширило доступ граждан к сервисам на базе Единой биометрической системы. Теперь можно зарегистрироваться в приложении "Госуслуги Биометрия" и использовать его там, где требуется биометрия.
"Постановление также упрощает порядок дистанционного подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом. Ранее для получения услуги требовалось зарегистрировать биометрию очно в банке. Теперь же для регистрации достаточно приложения "Госуслуги Биометрия" и загранпаспорта нового образца. Перечень случаев использования Единой биометрической системы также дополняется возможностью подтверждения возраста при приобретении тонизирующих напитков", — говорится в сообщении.
Так, при покупке энергетиков можно будет предоставлять документ или использовать биометрию, чтобы подтвердить возраст. Для подключения сервиса потребуется загранпаспорт и приложение "Госуслуги Биометрия".
"Документ предусматривает возможность применения упрощенной биометрии для дополнительной защиты личного кабинета на "Госуслугах". Для этого будет достаточно сделать фото в приложении "Госуслуги Биометрия" и активировать соответствующую функцию в личном кабинете на портале госуслуг", — добавили в аппарате.
Прежние способы защиты аккаунта также сохранятся. Пользователь может сам выбрать удобный для него вариант в разделе "Безопасность" на "Госуслугах", пояснили там.
В качестве второго фактора защиты можно использовать следующие способы: СМС-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения, а также биометрию, зарегистрированную с использованием загранпаспорта или очно в банке.
"Мы расширяем доступ граждан к биометрическим сервисам, чтобы повысить их комфорт. При этом биометрия остается дополнительным инструментом получения услуг. Использовать ее или нет — это выбор самого человека. И наша задача, как регулятора, создать условия, при которых каждый сможет принимать осознанные решения об использовании технологии", — приводятся в сообщении слова Григоренко
.
Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свою биометрию. На "Госуслугах" в личном кабинете можно в любой момент проверить срок ее действия, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы, напомнили в аппарате.