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Бойцы группы "Север" уничтожили на передовой шесть БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:25 23.01.2025 (обновлено: 08:27 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/bespilotniki-1995068191.html
Бойцы группы "Север" уничтожили на передовой шесть БПЛА ВСУ
Бойцы группы "Север" уничтожили на передовой шесть БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
Бойцы группы "Север" уничтожили на передовой шесть БПЛА ВСУ
Эвакуационная команда группировки войск "Север", работая на передовой на харьковском направлении, была атакована группой украинских ударных беспилотников,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:25:00+03:00
2025-01-23T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Эвакуационная команда группировки войск "Север", работая на передовой на харьковском направлении, была атакована группой украинских ударных беспилотников, состоящей из пяти ударных FPV-дронов и одного коптера-корректировщика, в ходе последовавшего боя все БПЛА противника были уничтожены, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Веселый". По словам офицера, российская эвакокоманда потерь не понесла. "В ходе выполнения задания, машина эвакуационной команды застряла в грязи и была атакована группой вражеских FPV-дронов. Благодаря выучке, мужеству и высокому уровню стрелковой подготовки, бойцы группировки "Север", используя личное стрелковое оружие и средства РЭБ, уничтожили пять FPV-дронов ВСУ. Украинский дрон, корректировавший атаку группы FPV, был сбит российским разведдроном в результате мастерского воздушного тарана. Российский дрон при этом остался в строю", - рассказал агентству командир подразделения. Снятые бойцами при отражении атаки украинских БПЛА, кадры были переданы в распоряжение агентства РИА Новости.
https://ria.ru/20250123/spetsoperatsiya-1995068083.html
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Офицер Веселый: эвакуационная команда уничтожила на передовой БПЛА ВСУ
Эвакуационную команду группировки войск "Север", работающую на харьковском направлении, атаковали 5 ударных FPV-дронов и коптер-корректировщик ВСУ, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Веселый". В ходе боя все вражеские беспилотники были уничтожены, а российские бойцы потерь не понесли.
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технологии
Специальная военная операция на Украине, Технологии
Бойцы группы "Север" уничтожили на передовой шесть БПЛА ВСУ

Офицер Веселый: эвакуационная команда уничтожила на передовой шесть БПЛА ВСУ

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Эвакуационная команда группировки войск "Север", работая на передовой на харьковском направлении, была атакована группой украинских ударных беспилотников, состоящей из пяти ударных FPV-дронов и одного коптера-корректировщика, в ходе последовавшего боя все БПЛА противника были уничтожены, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Веселый".
По словам офицера, российская эвакокоманда потерь не понесла.
"В ходе выполнения задания, машина эвакуационной команды застряла в грязи и была атакована группой вражеских FPV-дронов. Благодаря выучке, мужеству и высокому уровню стрелковой подготовки, бойцы группировки "Север", используя личное стрелковое оружие и средства РЭБ, уничтожили пять FPV-дронов ВСУ. Украинский дрон, корректировавший атаку группы FPV, был сбит российским разведдроном в результате мастерского воздушного тарана. Российский дрон при этом остался в строю", - рассказал агентству командир подразделения.
Снятые бойцами при отражении атаки украинских БПЛА, кадры были переданы в распоряжение агентства РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологии
 
 
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