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На фасад завода Tesla в Берлине вывели проекцию с жестом Маска

На фасад завода Tesla в Берлине вывели проекцию с жестом Маска - РИА Новости, 23.01.2025

На фасад завода Tesla в Берлине вывели проекцию с жестом Маска

Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие, который американский миллиардер... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:15:00+03:00

2025-01-23T13:15:00+03:00

2025-01-23T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие, который американский миллиардер и владелец компании Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа. Рядом с изображением Маска, который показывает жест, напоминающий нацистское приветствие, светится надпись "Хайль Тесла". Эта фотография с подписью "Гигафабрика Tesla, Берлин – прямо сейчас" была опубликована на странице объединения художников-акционистов "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit) в социальной сети X. Ранее Маск попытался оправдаться за жест, который вызвал неоднозначную реакцию общественности, заявив, что подобные нападки "изжили себя". Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемой ту поддержку, которую американский миллиардер Илон Маск оказывает "ультраправым" силам в Европе. Илон Маск ранее открыто критиковал Шольца в социальной сети Х, а также поддержал крайне правую немецкую партию "Альтернатива для Германии". Маск 9 января провел онлайн-беседу с сопредседателем партии Алисой Вайдель, в ходе которой открыто призвал немцев голосовать за ее партию.

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