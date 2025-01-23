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На фасад завода Tesla в Берлине вывели проекцию с жестом Маска - РИА Новости, 23.01.2025
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13:15 23.01.2025 (обновлено: 13:19 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/berlin-1995117550.html
На фасад завода Tesla в Берлине вывели проекцию с жестом Маска
На фасад завода Tesla в Берлине вывели проекцию с жестом Маска - РИА Новости, 23.01.2025
На фасад завода Tesla в Берлине вывели проекцию с жестом Маска
Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие, который американский миллиардер... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие, который американский миллиардер и владелец компании Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа. Рядом с изображением Маска, который показывает жест, напоминающий нацистское приветствие, светится надпись "Хайль Тесла". Эта фотография с подписью "Гигафабрика Tesla, Берлин – прямо сейчас" была опубликована на странице объединения художников-акционистов "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit) в социальной сети X. Ранее Маск попытался оправдаться за жест, который вызвал неоднозначную реакцию общественности, заявив, что подобные нападки "изжили себя". Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемой ту поддержку, которую американский миллиардер Илон Маск оказывает "ультраправым" силам в Европе. Илон Маск ранее открыто критиковал Шольца в социальной сети Х, а также поддержал крайне правую немецкую партию "Альтернатива для Германии". Маск 9 января провел онлайн-беседу с сопредседателем партии Алисой Вайдель, в ходе которой открыто призвал немцев голосовать за ее партию.
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в мире, берлин (город), сша, германия, илон маск, дональд трамп, олаф шольц, tesla motors, выборы президента сша — 2024
В мире, Берлин (город), США, Германия, Илон Маск, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Tesla motors, Выборы президента США — 2024
На фасад завода Tesla в Берлине вывели проекцию с жестом Маска

На фасад завода Tesla под Берлином вывели проекцию со спорным жестом Маска

© Zentrum für Politische Schönheit/XНеизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие*, который Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа *Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие*, который Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа *Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Zentrum für Politische Schönheit/X
Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие*, который Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа *Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие, который американский миллиардер и владелец компании Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа.
Рядом с изображением Маска, который показывает жест, напоминающий нацистское приветствие, светится надпись "Хайль Тесла". Эта фотография с подписью "Гигафабрика Tesla, Берлин – прямо сейчас" была опубликована на странице объединения художников-акционистов "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit) в социальной сети X.
Ранее Маск попытался оправдаться за жест, который вызвал неоднозначную реакцию общественности, заявив, что подобные нападки "изжили себя".
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемой ту поддержку, которую американский миллиардер Илон Маск оказывает "ультраправым" силам в Европе. Илон Маск ранее открыто критиковал Шольца в социальной сети Х, а также поддержал крайне правую немецкую партию "Альтернатива для Германии". Маск 9 января провел онлайн-беседу с сопредседателем партии Алисой Вайдель, в ходе которой открыто призвал немцев голосовать за ее партию.
Илон Маск во время своей речи. Изображение опубликовано исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях. - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Маск прокомментировал свой жест после инаугурации Трампа
21 января, 12:00
 
В миреБерлин (город)СШАГерманияИлон МаскДональд ТрампОлаф ШольцTesla motorsВыборы президента США — 2024
 
 
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