https://ria.ru/20250123/bek-1995060949.html

Две гитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за 2,55 миллиона долларов

Две гитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за 2,55 миллиона долларов - РИА Новости, 23.01.2025

Две гитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за 2,55 миллиона долларов

Две электрогитары известного британского рок-музыканта Джеффа Бека проданы за 2,55 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Christie's. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T02:59:00+03:00

2025-01-23T02:59:00+03:00

2025-01-23T03:00:00+03:00

культура

эрик клэптон

джимми пейдж

джонни депп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844301671_225:768:2501:2048_1920x0_80_0_0_680717bc5721dfc9000cc6151f67bc31.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Две электрогитары известного британского рок-музыканта Джеффа Бека проданы за 2,55 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Christie's. "Электрогитара с цельным корпусом, изготовленная на заказ для Джеффа Бека... известная как "Anoushka": цена продажи - 1,008 миллиона фунтов стерлингов (1,24 миллиона долларов) ... известная как "Oxblood": цена продажи - 1,068 миллиона фунтов стерлингов (1,31 миллиона долларов)", - следует из данных портала Christie's. Из информации аукционного дома следует, что "Oxblood" была создана в 1954 году компанией Les Paul, лот изначально оценивался в 350-500 тысяч фунтов стерлингов. "Anoushka" создана компанией Fender в 1990 году, ее начальная цена составляла 20-30 тысяч фунтов стерлингов. По данным Christie's, распродаваемая коллекция скончавшегося в 2023 году Бека суммарно насчитывает 128 лотов - в нее входят прочие электрогитары музыканта и оборудование для них. Свою музыкальную карьеру Бек начал в рок-группе Yardbirds, которая была образована в начале 1960-х годов. Вместе с ним в этом коллективе выступали такие музыканты, как Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. В дальнейшем Бек покинул Yardbirds и создал собственную группу, получившую название Jeff Beck Group. В июле 2022 года Бек и актер Джонни Депп выпустили совместный альбом "18". После его выхода их обвинили в том, что они украли слова из стихотворения заключенного и использовали их в одной из песен. В 2023 году Бек скончался в возрасте 78 лет.

https://ria.ru/20241121/banan-1984928869.html

https://realty.ria.ru/20250103/dom-1992390560.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эрик клэптон, джимми пейдж, джонни депп