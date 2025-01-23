Рейтинг@Mail.ru
Две гитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за 2,55 миллиона долларов - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:59 23.01.2025 (обновлено: 03:00 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/bek-1995060949.html
Две гитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за 2,55 миллиона долларов
Две гитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за 2,55 миллиона долларов - РИА Новости, 23.01.2025
Две гитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за 2,55 миллиона долларов
Две электрогитары известного британского рок-музыканта Джеффа Бека проданы за 2,55 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Christie's. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:59:00+03:00
2025-01-23T03:00:00+03:00
культура
эрик клэптон
джимми пейдж
джонни депп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844301671_225:768:2501:2048_1920x0_80_0_0_680717bc5721dfc9000cc6151f67bc31.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Две электрогитары известного британского рок-музыканта Джеффа Бека проданы за 2,55 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Christie's. "Электрогитара с цельным корпусом, изготовленная на заказ для Джеффа Бека... известная как "Anoushka": цена продажи - 1,008 миллиона фунтов стерлингов (1,24 миллиона долларов) ... известная как "Oxblood": цена продажи - 1,068 миллиона фунтов стерлингов (1,31 миллиона долларов)", - следует из данных портала Christie's. Из информации аукционного дома следует, что "Oxblood" была создана в 1954 году компанией Les Paul, лот изначально оценивался в 350-500 тысяч фунтов стерлингов. "Anoushka" создана компанией Fender в 1990 году, ее начальная цена составляла 20-30 тысяч фунтов стерлингов. По данным Christie's, распродаваемая коллекция скончавшегося в 2023 году Бека суммарно насчитывает 128 лотов - в нее входят прочие электрогитары музыканта и оборудование для них. Свою музыкальную карьеру Бек начал в рок-группе Yardbirds, которая была образована в начале 1960-х годов. Вместе с ним в этом коллективе выступали такие музыканты, как Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. В дальнейшем Бек покинул Yardbirds и создал собственную группу, получившую название Jeff Beck Group. В июле 2022 года Бек и актер Джонни Депп выпустили совместный альбом "18". После его выхода их обвинили в том, что они украли слова из стихотворения заключенного и использовали их в одной из песен. В 2023 году Бек скончался в возрасте 78 лет.
https://ria.ru/20241121/banan-1984928869.html
https://realty.ria.ru/20250103/dom-1992390560.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844301671_454:763:2167:2048_1920x0_80_0_0_7531837b8cea24efbec14b44d0aff03e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эрик клэптон, джимми пейдж, джонни депп
Культура, Эрик Клэптон, Джимми Пейдж, Джонни Депп
Две гитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за 2,55 миллиона долларов

Christie's: две гитары рок-музыканта Джеффа Бека продали за $2,55 миллиона

© AP Photo / Evan AgostiniБританский гитарист Джефф Бек
Британский гитарист Джефф Бек - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Британский гитарист Джефф Бек. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Две электрогитары известного британского рок-музыканта Джеффа Бека проданы за 2,55 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Christie's.
"Электрогитара с цельным корпусом, изготовленная на заказ для Джеффа Бека... известная как "Anoushka": цена продажи - 1,008 миллиона фунтов стерлингов (1,24 миллиона долларов) ... известная как "Oxblood": цена продажи - 1,068 миллиона фунтов стерлингов (1,31 миллиона долларов)", - следует из данных портала Christie's.
Произведение Комедиант (банан, приклеенный скотчем к стене) - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов
21 ноября 2024, 04:38
Из информации аукционного дома следует, что "Oxblood" была создана в 1954 году компанией Les Paul, лот изначально оценивался в 350-500 тысяч фунтов стерлингов. "Anoushka" создана компанией Fender в 1990 году, ее начальная цена составляла 20-30 тысяч фунтов стерлингов.
По данным Christie's, распродаваемая коллекция скончавшегося в 2023 году Бека суммарно насчитывает 128 лотов - в нее входят прочие электрогитары музыканта и оборудование для них.
Свою музыкальную карьеру Бек начал в рок-группе Yardbirds, которая была образована в начале 1960-х годов. Вместе с ним в этом коллективе выступали такие музыканты, как Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. В дальнейшем Бек покинул Yardbirds и создал собственную группу, получившую название Jeff Beck Group.
В июле 2022 года Бек и актер Джонни Депп выпустили совместный альбом "18". После его выхода их обвинили в том, что они украли слова из стихотворения заключенного и использовали их в одной из песен. В 2023 году Бек скончался в возрасте 78 лет.
Кадр из фильма Один дома - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Особняк из "Один дома" продали перед Рождеством
3 января, 11:42
 
КультураЭрик КлэптонДжимми ПейджДжонни Депп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала