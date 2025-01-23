https://ria.ru/20250123/begstvo-1995069140.html
Рогов сообщил о начале бегства групп ВСУ из окружения в Великой Новоселке
Рогов сообщил о начале бегства групп ВСУ из окружения в Великой Новоселке - РИА Новости, 23.01.2025
Рогов сообщил о начале бегства групп ВСУ из окружения в Великой Новоселке
Отдельные группы гарнизона ВСУ пытаются самостоятельно бегством спастись из попавшей в окружение российской армией Великой Новоселки на западе ДНР, сообщил РИА... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:47:00+03:00
2025-01-23T07:47:00+03:00
2025-01-23T07:47:00+03:00
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Отдельные группы гарнизона ВСУ пытаются самостоятельно бегством спастись из попавшей в окружение российской армией Великой Новоселки на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы и Кашлагач. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. "В Великой Новоселке начались самостоятельные попытки бегства отдельных группы гарнизона ВСУ. Приказ об организованном выходе от командования им так и не поступил", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим обрек гарнизон ВСУ на быстрое уничтожение в образовавшемся котле. "Украинские боевики могут либо сдаться, либо будут уничтожены. Выйти живыми из великоновоселковского котла получается у не более чем 10-15 процентов ВСУшников", - подчеркнул Рогов. Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В селе находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20250123/rogov-1995068815.html
https://ria.ru/20250123/plennyy-1995067791.html
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о начале бегства групп ВСУ из окружения в Великой Новоселке
Рогов: группы ВСУ пытаются спастись бегством из окружения в Великой Новоселке