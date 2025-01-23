https://ria.ru/20250123/banany-1995061190.html
Врач рассказала, кому нельзя есть бананы
Врач рассказала, кому нельзя есть бананы - РИА Новости, 23.01.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть бананы
Бананы не рекомендуется употреблять людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T03:09:00+03:00
2025-01-23T03:09:00+03:00
2025-01-23T06:20:00+03:00
бананы
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бананы не рекомендуется употреблять людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко."Банан содержит в себе полезные вещества, среди которых витамины группы B, витамины С, железо, кальций, калий, фтор и фосфор. Однако при эрозивно-язвенных повреждениях желудка, бананы в том числе тоже противопоказаны. Но из всех остальных фруктов этот более щадящий", — сказала Ильяшенко. По словам гастроэнтеролога, банан не стоит употреблять людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, синдромом раздраженного кишечника, в связи с тем, что он способен вызвать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов.
https://ria.ru/20250116/sakhar-1993937463.html
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бананы
Врач рассказала, кому нельзя есть бананы
Врач Ильяшенко: бананы нельзя есть при эрозивно-язвенных повреждениях желудка
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бананы не рекомендуется употреблять людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Банан содержит в себе полезные вещества, среди которых витамины группы B, витамины С, железо, кальций, калий, фтор и фосфор. Однако при эрозивно-язвенных повреждениях желудка, бананы в том числе тоже противопоказаны. Но из всех остальных фруктов этот более щадящий", — сказала Ильяшенко.
По словам гастроэнтеролога, банан не стоит употреблять людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, синдромом раздраженного кишечника, в связи с тем, что он способен вызвать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов.