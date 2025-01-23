https://ria.ru/20250123/bajden-1995121380.html

Гренелл: в США возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО

Гренелл: в США возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО - РИА Новости, 23.01.2025

Гренелл: в США возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО

Американский народ возмущен, что экс-президент США Джо Байден не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным с начала спецоперации, заявил специальный посланник РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:32:00+03:00

2025-01-23T13:32:00+03:00

2025-01-23T13:45:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

джо байден

владимир путин

ричард гренелл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737232879_0:493:2764:2048_1920x0_80_0_0_8066f5e1020b832c1fb7234167deb0c2.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский народ возмущен, что экс-президент США Джо Байден не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным с начала спецоперации, заявил специальный посланник нового лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа по особым миссиям Ричард Гренелл. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог 9 января отметил, что считает крупнейшей ошибкой Байдена его отказ от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине. "Путин и Байден не говорили друг с другом на протяжении трех с половиной лет. Мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным. Нужно уметь разговаривать с людьми. Переговоры - это тактика, и вы не сможете мирно решать проблемы, если вы не ведете переговоров, поэтому думаю, что американцы чрезвычайно разочарованы тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов, а наши лидеры не говорят друг с другом, чтобы попытаться решить проблемы", - заявил Гренелл на дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Он подчеркнул, что в период президентства Байдена у США не было стремления к переговорам, американские дипломаты оказались "отброшены в сторону". В июне 2021 года Байден провел двусторонние переговоры в Женеве с Путиным, это их последняя на настоящее время личная встреча. Российский лидер сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными и отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы. Путин также подчеркнул, что российский МИД и госдеп США будут работать в этом направлении. Байден и Путин провели свой последний на данный момент телефонный разговор 12 февраля 2022 года. Он продолжался около часа. Переговоры тогда запросила американская сторона.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994758317.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994720982.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, джо байден, владимир путин, ричард гренелл