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Гренелл: в США возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО - РИА Новости, 23.01.2025
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13:32 23.01.2025 (обновлено: 13:45 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/bajden-1995121380.html
Гренелл: в США возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО
Гренелл: в США возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО - РИА Новости, 23.01.2025
Гренелл: в США возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО
Американский народ возмущен, что экс-президент США Джо Байден не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным с начала спецоперации, заявил специальный посланник РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:32:00+03:00
2025-01-23T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский народ возмущен, что экс-президент США Джо Байден не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным с начала спецоперации, заявил специальный посланник нового лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа по особым миссиям Ричард Гренелл. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог 9 января отметил, что считает крупнейшей ошибкой Байдена его отказ от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине. "Путин и Байден не говорили друг с другом на протяжении трех с половиной лет. Мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным. Нужно уметь разговаривать с людьми. Переговоры - это тактика, и вы не сможете мирно решать проблемы, если вы не ведете переговоров, поэтому думаю, что американцы чрезвычайно разочарованы тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов, а наши лидеры не говорят друг с другом, чтобы попытаться решить проблемы", - заявил Гренелл на дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Он подчеркнул, что в период президентства Байдена у США не было стремления к переговорам, американские дипломаты оказались "отброшены в сторону". В июне 2021 года Байден провел двусторонние переговоры в Женеве с Путиным, это их последняя на настоящее время личная встреча. Российский лидер сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными и отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы. Путин также подчеркнул, что российский МИД и госдеп США будут работать в этом направлении. Байден и Путин провели свой последний на данный момент телефонный разговор 12 февраля 2022 года. Он продолжался около часа. Переговоры тогда запросила американская сторона.
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994758317.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, владимир путин, ричард гренелл
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Ричард Гренелл
Гренелл: в США возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО

Гренелл: американцы возмущены тем, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский народ возмущен, что экс-президент США Джо Байден не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным с начала спецоперации, заявил специальный посланник нового лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа по особым миссиям Ричард Гренелл.
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог 9 января отметил, что считает крупнейшей ошибкой Байдена его отказ от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Западе раскрыли, как Байден "победил" на Украине
21 января, 11:09
"Путин и Байден не говорили друг с другом на протяжении трех с половиной лет. Мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным. Нужно уметь разговаривать с людьми. Переговоры - это тактика, и вы не сможете мирно решать проблемы, если вы не ведете переговоров, поэтому думаю, что американцы чрезвычайно разочарованы тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов, а наши лидеры не говорят друг с другом, чтобы попытаться решить проблемы", - заявил Гренелл на дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Он подчеркнул, что в период президентства Байдена у США не было стремления к переговорам, американские дипломаты оказались "отброшены в сторону".
В июне 2021 года Байден провел двусторонние переговоры в Женеве с Путиным, это их последняя на настоящее время личная встреча. Российский лидер сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными и отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы. Путин также подчеркнул, что российский МИД и госдеп США будут работать в этом направлении.
Байден и Путин провели свой последний на данный момент телефонный разговор 12 февраля 2022 года. Он продолжался около часа. Переговоры тогда запросила американская сторона.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена
21 января, 02:35
 
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