Гренелл: в США возмущены, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО
Гренелл: американцы возмущены тем, что Байден не говорил с Путиным с начала СВО
Владимир Путин и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский народ возмущен, что экс-президент США Джо Байден не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным с начала спецоперации, заявил специальный посланник нового лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа по особым миссиям Ричард Гренелл.
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог 9 января отметил, что считает крупнейшей ошибкой Байдена его отказ от взаимодействия с главой российского государства по урегулированию конфликта на Украине.
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"Путин и Байден не говорили друг с другом на протяжении трех с половиной лет. Мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным. Нужно уметь разговаривать с людьми. Переговоры - это тактика, и вы не сможете мирно решать проблемы, если вы не ведете переговоров, поэтому думаю, что американцы чрезвычайно разочарованы тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов, а наши лидеры не говорят друг с другом, чтобы попытаться решить проблемы", - заявил Гренелл на дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Он подчеркнул, что в период президентства Байдена у США не было стремления к переговорам, американские дипломаты оказались "отброшены в сторону".
В июне 2021 года Байден провел двусторонние переговоры в Женеве с Путиным, это их последняя на настоящее время личная встреча. Российский лидер сообщил, что обсуждал с ним тему обмена осужденными и отметил, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы. Путин также подчеркнул, что российский МИД и госдеп США будут работать в этом направлении.
Байден и Путин провели свой последний на данный момент телефонный разговор 12 февраля 2022 года. Он продолжался около часа. Переговоры тогда запросила американская сторона.
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