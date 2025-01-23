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После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело
После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело - РИА Новости, 23.01.2025
После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело
Уголовное дело возбудили после ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, где один ребенок погиб и еще 8 человек пострадали, сообщает в четверг... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:32:00+03:00
2025-01-23T17:32:00+03:00
2025-01-23T17:37:00+03:00
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, где один ребенок погиб и еще 8 человек пострадали, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб и еще восемь, в том числе семеро детей, по данным Минздрава РФ, пострадали. Всего в автобусе находились около 20 детей."По результатам комплекса неотложных проверочных мероприятий территориальным подразделением регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что будут проверены условия перевозки школьников, а также дана оценка соблюдения норм безопасности.
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происшествия, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta, октябрьский район
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Hyundai Creta, Октябрьский район
После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело
После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили уголовное дело