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После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело - РИА Новости, 23.01.2025
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17:32 23.01.2025 (обновлено: 17:37 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/avtobus-1995187009.html
После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело
После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело - РИА Новости, 23.01.2025
После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело
Уголовное дело возбудили после ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, где один ребенок погиб и еще 8 человек пострадали, сообщает в четверг... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:32:00+03:00
2025-01-23T17:37:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
hyundai creta
октябрьский район
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, где один ребенок погиб и еще 8 человек пострадали, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб и еще восемь, в том числе семеро детей, по данным Минздрава РФ, пострадали. Всего в автобусе находились около 20 детей."По результатам комплекса неотложных проверочных мероприятий территориальным подразделением регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что будут проверены условия перевозки школьников, а также дана оценка соблюдения норм безопасности.
https://ria.ru/20250123/avtobus-1995139445.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta, октябрьский район
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Hyundai Creta, Октябрьский район
После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело

После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили уголовное дело

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, где один ребенок погиб и еще 8 человек пострадали, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.
В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб и еще восемь, в том числе семеро детей, по данным Минздрава РФ, пострадали. Всего в автобусе находились около 20 детей.
"По результатам комплекса неотложных проверочных мероприятий территориальным подразделением регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что будут проверены условия перевозки школьников, а также дана оценка соблюдения норм безопасности.
ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом
Вчера, 15:02
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Hyundai CretaОктябрьский район
 
 
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