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После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело

После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело - РИА Новости, 23.01.2025

После ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области возбудили дело

Уголовное дело возбудили после ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, где один ребенок погиб и еще 8 человек пострадали, сообщает в четверг... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:32:00+03:00

2025-01-23T17:32:00+03:00

2025-01-23T17:37:00+03:00

происшествия

волгоградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

hyundai creta

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ВОЛГОГРАД, 23 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, где один ребенок погиб и еще 8 человек пострадали, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по региону.В четверг около 14.00 мск на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб и еще восемь, в том числе семеро детей, по данным Минздрава РФ, пострадали. Всего в автобусе находились около 20 детей."По результатам комплекса неотложных проверочных мероприятий территориальным подразделением регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что будут проверены условия перевозки школьников, а также дана оценка соблюдения норм безопасности.

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