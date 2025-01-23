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Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах
Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах - РИА Новости, 23.01.2025
Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах
Президент РФ Владимир Путин призвал Агентства стратегических инициатив (АСИ) внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:07:00+03:00
2025-01-23T15:07:00+03:00
2025-01-23T15:13:00+03:00
общество
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Агентства стратегических инициатив (АСИ) внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах РФ.Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание Наблюдательного совета АСИ."Нужно добиться того, чтобы на горизонте текущего десятилетия лучший опыт семейной демографической повестки внедрялся во всех регионах нашей страны. И в крупных городах, и, конечно, в небольших населенных пунктах. В сельских территориях, где к традиционным ценностям относятся с особым уважением. Рассчитываю, что Агентство предложит целый комплекс передовых элементов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах", - сказал Путин в ходе заседания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин
Общество, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин
Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах
Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки во всех регионах