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Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах - РИА Новости, 23.01.2025
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15:07 23.01.2025 (обновлено: 15:13 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/asi-1995140499.html
Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах
Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах - РИА Новости, 23.01.2025
Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах
Президент РФ Владимир Путин призвал Агентства стратегических инициатив (АСИ) внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:07:00+03:00
2025-01-23T15:13:00+03:00
общество
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Агентства стратегических инициатив (АСИ) внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах РФ.Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание Наблюдательного совета АСИ."Нужно добиться того, чтобы на горизонте текущего десятилетия лучший опыт семейной демографической повестки внедрялся во всех регионах нашей страны. И в крупных городах, и, конечно, в небольших населенных пунктах. В сельских территориях, где к традиционным ценностям относятся с особым уважением. Рассчитываю, что Агентство предложит целый комплекс передовых элементов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах", - сказал Путин в ходе заседания.
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общество, россия, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин
Общество, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин
Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах

Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки во всех регионах

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Агентства стратегических инициатив (АСИ) внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах РФ.
Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание Наблюдательного совета АСИ.
"Нужно добиться того, чтобы на горизонте текущего десятилетия лучший опыт семейной демографической повестки внедрялся во всех регионах нашей страны. И в крупных городах, и, конечно, в небольших населенных пунктах. В сельских территориях, где к традиционным ценностям относятся с особым уважением. Рассчитываю, что Агентство предложит целый комплекс передовых элементов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах", - сказал Путин в ходе заседания.
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