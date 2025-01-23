https://ria.ru/20250123/asi-1995140499.html

Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах

Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах - РИА Новости, 23.01.2025

Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах

Президент РФ Владимир Путин призвал Агентства стратегических инициатив (АСИ) внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах РФ. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:07:00+03:00

2025-01-23T15:07:00+03:00

2025-01-23T15:13:00+03:00

общество

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Агентства стратегических инициатив (АСИ) внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах РФ.Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание Наблюдательного совета АСИ."Нужно добиться того, чтобы на горизонте текущего десятилетия лучший опыт семейной демографической повестки внедрялся во всех регионах нашей страны. И в крупных городах, и, конечно, в небольших населенных пунктах. В сельских территориях, где к традиционным ценностям относятся с особым уважением. Рассчитываю, что Агентство предложит целый комплекс передовых элементов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах", - сказал Путин в ходе заседания.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин