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В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну - РИА Новости, 23.01.2025
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11:00 23.01.2025 (обновлено: 11:01 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/armenija-1995093252.html
В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну
В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну - РИА Новости, 23.01.2025
В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну
Вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению в 2025 году невысока, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении. РИА Новости, 23.01.2025
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армения
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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению в 2025 году невысока, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении. "На основании анализа различных фактов, информации, на момент публикации данного отчета, вероятность крупномасштабного военного нападения Азербайджан на Армению оцениваем как невысокую", - отмечается в документе.
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну

СВР Армении: вероятность нападения Азербайджана на страну в 2025 году невысока

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению в 2025 году невысока, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении.
"На основании анализа различных фактов, информации, на момент публикации данного отчета, вероятность крупномасштабного военного нападения Азербайджан на Армению оцениваем как невысокую", - отмечается в документе.
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В миреАрменияАзербайджан
 
 
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