https://ria.ru/20250123/armenija-1995093252.html
В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну
В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну - РИА Новости, 23.01.2025
В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну
Вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению в 2025 году невысока, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:00:00+03:00
2025-01-23T11:00:00+03:00
2025-01-23T11:01:00+03:00
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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению в 2025 году невысока, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении. "На основании анализа различных фактов, информации, на момент публикации данного отчета, вероятность крупномасштабного военного нападения Азербайджан на Армению оцениваем как невысокую", - отмечается в документе.
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну
СВР Армении: вероятность нападения Азербайджана на страну в 2025 году невысока