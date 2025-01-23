https://ria.ru/20250123/armenija-1995093252.html

В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну

В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну - РИА Новости, 23.01.2025

В Армении оценили вероятность нападения Азербайджана на страну

Вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению в 2025 году невысока, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:00:00+03:00

2025-01-23T11:00:00+03:00

2025-01-23T11:01:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению в 2025 году невысока, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении. "На основании анализа различных фактов, информации, на момент публикации данного отчета, вероятность крупномасштабного военного нападения Азербайджан на Армению оцениваем как невысокую", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20241127/svr-1985931097.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан