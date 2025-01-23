В Москве арестовали распространителя контрафактного средства для похудения
В Москве арестовали организатора торговли контрафактным препаратом для похудения
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Организатор преступной группы по торговле в аптеках контрафактным препаратом для похудения заключен под стражу, сообщил столичный главк СК РФ в Telegram-канале.
Ранее СК сообщал, что пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов. По версии следствия, злоумышленники с ноября 2023 года покупали за границей недоброкачественные лекарства, а после распространяли их по аптекам для продажи. По предварительным данным, сотрудник одной из столичных фармацевтических фирм незаконно продал контрафактных лекарств более чем на 100 тысяч рублей.
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В свою очередь в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о лекарстве, которое используют для похудения. Правоохранители уже провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в аптеках, откуда изъяли лекарства. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 10 миллионов рублей.
"По ходатайству следователей столичного СК организатору преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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