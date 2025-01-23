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В Москве арестовали распространителя контрафактного средства для похудения - РИА Новости, 23.01.2025
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21:32 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/arest-1995223841.html
В Москве арестовали распространителя контрафактного средства для похудения
В Москве арестовали распространителя контрафактного средства для похудения - РИА Новости, 23.01.2025
В Москве арестовали распространителя контрафактного средства для похудения
Организатор преступной группы по торговле в аптеках контрафактным препаратом для похудения заключен под стражу, сообщил столичный главк СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T21:32:00+03:00
2025-01-23T21:32:00+03:00
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Организатор преступной группы по торговле в аптеках контрафактным препаратом для похудения заключен под стражу, сообщил столичный главк СК РФ в Telegram-канале. Ранее СК сообщал, что пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов. По версии следствия, злоумышленники с ноября 2023 года покупали за границей недоброкачественные лекарства, а после распространяли их по аптекам для продажи. По предварительным данным, сотрудник одной из столичных фармацевтических фирм незаконно продал контрафактных лекарств более чем на 100 тысяч рублей. В свою очередь в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о лекарстве, которое используют для похудения. Правоохранители уже провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в аптеках, откуда изъяли лекарства. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 10 миллионов рублей. "По ходатайству следователей столичного СК организатору преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241015/moskva-1978093369.html
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россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали распространителя контрафактного средства для похудения

В Москве арестовали организатора торговли контрафактным препаратом для похудения

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Организатор преступной группы по торговле в аптеках контрафактным препаратом для похудения заключен под стражу, сообщил столичный главк СК РФ в Telegram-канале.
Ранее СК сообщал, что пять человек задержаны в рамках расследования уголовного дела о продаже в аптеках в Москве недоброкачественных и незарегистрированных препаратов. По версии следствия, злоумышленники с ноября 2023 года покупали за границей недоброкачественные лекарства, а после распространяли их по аптекам для продажи. По предварительным данным, сотрудник одной из столичных фармацевтических фирм незаконно продал контрафактных лекарств более чем на 100 тысяч рублей.
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В свою очередь в правоохранительных органах уточнили, что речь идет о лекарстве, которое используют для похудения. Правоохранители уже провели обыски по местам жительства фигурантов, а также в аптеках, откуда изъяли лекарства. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 10 миллионов рублей.
"По ходатайству следователей столичного СК организатору преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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