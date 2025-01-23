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В Зеленограде арестовали мужчину, убившего ножом знакомого из-за ревности
В Зеленограде арестовали мужчину, убившего ножом знакомого из-за ревности - РИА Новости, 23.01.2025
В Зеленограде арестовали мужчину, убившего ножом знакомого из-за ревности
Зеленоградский суд Москвы арестовал Сергея Тимченко, который в состояния алкогольного опьянения убил ножом своего знакомого на почве ревности, сообщили РИА... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:48:00+03:00
2025-01-23T18:48:00+03:00
2025-01-23T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы арестовал Сергея Тимченко, который в состояния алкогольного опьянения убил ножом своего знакомого на почве ревности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимченко Сергея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, Тимченко в нетрезвом состоянии во врем ссоры на почве ревности нанёс ножом потерпевшему множественные удары. От полученных травм мужчина скончался, добавили в суде.
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россия, зеленоград, происшествия
Россия, Зеленоград, Происшествия
В Зеленограде арестовали мужчину, убившего ножом знакомого из-за ревности
Суд в Зеленограде арестовал мужчину, убившего ножом знакомого на почве ревности