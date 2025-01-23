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СМИ сообщили об аресте предполагаемого заказчика убийств банде спецназовцев - РИА Новости, 23.01.2025
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02:34 23.01.2025 (обновлено: 02:39 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/arest-1995060201.html
СМИ сообщили об аресте предполагаемого заказчика убийств банде спецназовцев
СМИ сообщили об аресте предполагаемого заказчика убийств банде спецназовцев - РИА Новости, 23.01.2025
СМИ сообщили об аресте предполагаемого заказчика убийств банде спецназовцев
Басманный суд Москвы по ходатайству следователя ГСУ СКР арестовал Олега Рамазанова, подозреваемого в организации особо тяжких преступлений в 2003 году, которые... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:34:00+03:00
2025-01-23T02:39:00+03:00
александр ревзин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следователя ГСУ СКР арестовал Олега Рамазанова, подозреваемого в организации особо тяжких преступлений в 2003 году, которые по его заказу совершала банда спецназовцев, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.Как сообщает издание, Рамазанов, согласно версии обвинения, в 2003 году за вознаграждение организовал как минимум четыре особо тяжких преступления. В частности, в в мае 2003 года он заказал покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина. Также его считают заказчиком убийства учредителя ЗАО "Финансовый центр" "Квалитет"" и ООО "Инвестиционная группа "Квалитет-секьюрити"" Кирилла Андреева 15 июля 2003 года.Также Рамазанов считается причастным к подрыву на Каширском шоссе предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова в его автомобиле и убийству его земляка Магомеда Гаджиева.По данным "Коммерсанта", в Следственном комитете считают, что исполнителями преступлений, к которым причастен Рамазанов, считают участников банды спецназовцев, в которую входили сотрудники внутренних войск МВД (Сейчас Росгвардия. — Прим. ред.) и других силовых структур."Одиннадцати фигурантам инкриминируется совершение более чем десятка заказных убийств, нескольких покушений, похищения людей и проч. Часть силовиков признали свою вину, выдав тайники, в которых хранились оружие и боеприпасы", — говорится в материале.Представители Рамазанова в беседе с изданием подтвердили арест фигуранта, который они обжаловали в Мосгорсуде.
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александр ревзин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд, москва
Александр Ревзин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Московский городской суд, Москва
СМИ сообщили об аресте предполагаемого заказчика убийств банде спецназовцев

"Ъ": арестован подозреваемый в заказных убийствах, совершенных спецназовцами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следователя ГСУ СКР арестовал Олега Рамазанова, подозреваемого в организации особо тяжких преступлений в 2003 году, которые по его заказу совершала банда спецназовцев, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Как сообщает издание, Рамазанов, согласно версии обвинения, в 2003 году за вознаграждение организовал как минимум четыре особо тяжких преступления. В частности, в в мае 2003 года он заказал покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина. Также его считают заказчиком убийства учредителя ЗАО "Финансовый центр" "Квалитет"" и ООО "Инвестиционная группа "Квалитет-секьюрити"" Кирилла Андреева 15 июля 2003 года.
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Также Рамазанов считается причастным к подрыву на Каширском шоссе предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова в его автомобиле и убийству его земляка Магомеда Гаджиева.
По данным "Коммерсанта", в Следственном комитете считают, что исполнителями преступлений, к которым причастен Рамазанов, считают участников банды спецназовцев, в которую входили сотрудники внутренних войск МВД (Сейчас Росгвардия. — Прим. ред.) и других силовых структур.
"Одиннадцати фигурантам инкриминируется совершение более чем десятка заказных убийств, нескольких покушений, похищения людей и проч. Часть силовиков признали свою вину, выдав тайники, в которых хранились оружие и боеприпасы", — говорится в материале.
Представители Рамазанова в беседе с изданием подтвердили арест фигуранта, который они обжаловали в Мосгорсуде.
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