https://ria.ru/20250123/arest-1995060201.html

СМИ сообщили об аресте предполагаемого заказчика убийств банде спецназовцев

СМИ сообщили об аресте предполагаемого заказчика убийств банде спецназовцев - РИА Новости, 23.01.2025

СМИ сообщили об аресте предполагаемого заказчика убийств банде спецназовцев

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя ГСУ СКР арестовал Олега Рамазанова, подозреваемого в организации особо тяжких преступлений в 2003 году, которые... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T02:34:00+03:00

2025-01-23T02:34:00+03:00

2025-01-23T02:39:00+03:00

александр ревзин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московский городской суд

москва

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следователя ГСУ СКР арестовал Олега Рамазанова, подозреваемого в организации особо тяжких преступлений в 2003 году, которые по его заказу совершала банда спецназовцев, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.Как сообщает издание, Рамазанов, согласно версии обвинения, в 2003 году за вознаграждение организовал как минимум четыре особо тяжких преступления. В частности, в в мае 2003 года он заказал покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина. Также его считают заказчиком убийства учредителя ЗАО "Финансовый центр" "Квалитет"" и ООО "Инвестиционная группа "Квалитет-секьюрити"" Кирилла Андреева 15 июля 2003 года.Также Рамазанов считается причастным к подрыву на Каширском шоссе предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова в его автомобиле и убийству его земляка Магомеда Гаджиева.По данным "Коммерсанта", в Следственном комитете считают, что исполнителями преступлений, к которым причастен Рамазанов, считают участников банды спецназовцев, в которую входили сотрудники внутренних войск МВД (Сейчас Росгвардия. — Прим. ред.) и других силовых структур."Одиннадцати фигурантам инкриминируется совершение более чем десятка заказных убийств, нескольких покушений, похищения людей и проч. Часть силовиков признали свою вину, выдав тайники, в которых хранились оружие и боеприпасы", — говорится в материале.Представители Рамазанова в беседе с изданием подтвердили арест фигуранта, который они обжаловали в Мосгорсуде.

https://ria.ru/20231121/maksimenko-1910809117.html

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москва

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александр ревзин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд, москва