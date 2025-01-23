СМИ сообщили об аресте предполагаемого заказчика убийств банде спецназовцев
"Ъ": арестован подозреваемый в заказных убийствах, совершенных спецназовцами
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следователя ГСУ СКР арестовал Олега Рамазанова, подозреваемого в организации особо тяжких преступлений в 2003 году, которые по его заказу совершала банда спецназовцев, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Как сообщает издание, Рамазанов, согласно версии обвинения, в 2003 году за вознаграждение организовал как минимум четыре особо тяжких преступления. В частности, в в мае 2003 года он заказал покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина. Также его считают заказчиком убийства учредителя ЗАО "Финансовый центр" "Квалитет"" и ООО "Инвестиционная группа "Квалитет-секьюрити"" Кирилла Андреева 15 июля 2003 года.
Источник: экс-главу УСБ Следственного комитета нашли мертвым в колонии
21 ноября 2023, 14:06
Также Рамазанов считается причастным к подрыву на Каширском шоссе предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова в его автомобиле и убийству его земляка Магомеда Гаджиева.
По данным "Коммерсанта", в Следственном комитете считают, что исполнителями преступлений, к которым причастен Рамазанов, считают участников банды спецназовцев, в которую входили сотрудники внутренних войск МВД (Сейчас Росгвардия. — Прим. ред.) и других силовых структур.
"Одиннадцати фигурантам инкриминируется совершение более чем десятка заказных убийств, нескольких покушений, похищения людей и проч. Часть силовиков признали свою вину, выдав тайники, в которых хранились оружие и боеприпасы", — говорится в материале.
Представители Рамазанова в беседе с изданием подтвердили арест фигуранта, который они обжаловали в Мосгорсуде.