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В Анапе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия ЧП - РИА Новости, 23.01.2025
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16:13 23.01.2025 (обновлено: 17:40 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/anapa-1995167754.html
В Анапе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия ЧП
В Анапе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия ЧП - РИА Новости, 23.01.2025
В Анапе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия ЧП
Памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в результате крушения танкеров, создадут в Анапе, будет объявлен всероссийский конкурс на лучший... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:13:00+03:00
2025-01-23T17:40:00+03:00
общество
анапа
керченский пролив
россия
денис аширов
василий швец
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 23 янв — РИА Новости. Памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в результате крушения танкеров, создадут в Анапе, будет объявлен всероссийский конкурс на лучший макет, сообщили в мэрии города.По данным властей, накануне Дня российского студенчества со студентами-добровольцами встретились замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов и мэр Анапы Василий Швец. "Активистка анапского отделения "Движения первых" рассказала об идее создания в Анапе памятника, посвященного волонтерам, которые с первого дня помогают в ликвидации последствий ЧС. Денис Аширов заверил, что предложение обязательно получит поддержку на федеральном уровне, будет объявлен всероссийский конкурс на лучший макет. Василий Швец добавил, что место, где разместят памятник, будет определено совместно с анапчанами", — говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html
https://ria.ru/20250123/mazut-1995120604.html
анапа
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общество, анапа, керченский пролив, россия, денис аширов, василий швец, крушение двух танкеров в керченском проливе
Общество, Анапа, Керченский пролив, Россия, Денис Аширов, Василий Швец, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия ЧП

В Анапе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 23 янв — РИА Новости. Памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в результате крушения танкеров, создадут в Анапе, будет объявлен всероссийский конкурс на лучший макет, сообщили в мэрии города.
По данным властей, накануне Дня российского студенчества со студентами-добровольцами встретились замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов и мэр Анапы Василий Швец.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море
Вчера, 00:23
"Активистка анапского отделения "Движения первых" рассказала об идее создания в Анапе памятника, посвященного волонтерам, которые с первого дня помогают в ликвидации последствий ЧС. Денис Аширов заверил, что предложение обязательно получит поддержку на федеральном уровне, будет объявлен всероссийский конкурс на лучший макет. Василий Швец добавил, что место, где разместят памятник, будет определено совместно с анапчанами", — говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Мазут на камнях у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Вчера, 13:31
 
ОбществоАнапаКерченский проливРоссияДенис АшировВасилий ШвецКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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