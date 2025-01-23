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Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале - РИА Новости, 23.01.2025
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20:44 23.01.2025 (обновлено: 20:54 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/alaudinov-1995220185.html
Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале
Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале - РИА Новости, 23.01.2025
Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что из-за... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:44:00+03:00
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россия
апты алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что из-за болезни провел несколько дней в госпитале, но уже выписался."Друзья, рад всех приветствовать. Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней - приболел. Только вот вышел, получается, из госпиталя", - обратился Алаудинов к подписчикам.
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россия, апты алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Апты Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале

Алаудинов заявил, что на несколько дней попал в госпиталь и уже выписался

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что из-за болезни провел несколько дней в госпитале, но уже выписался.
"Друзья, рад всех приветствовать. Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней - приболел. Только вот вышел, получается, из госпиталя", - обратился Алаудинов к подписчикам.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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23 октября 2024, 10:42
 
РоссияАпты АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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