https://ria.ru/20250123/alaudinov-1995220185.html

Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале

Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале - РИА Новости, 23.01.2025

Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале

Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что из-за... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:44:00+03:00

2025-01-23T20:44:00+03:00

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россия

апты алаудинов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что из-за болезни провел несколько дней в госпитале, но уже выписался."Друзья, рад всех приветствовать. Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней - приболел. Только вот вышел, получается, из госпиталя", - обратился Алаудинов к подписчикам.

https://ria.ru/20241023/alaudinov-1979500928.html

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россия, апты алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф