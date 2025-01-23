https://ria.ru/20250123/alaudinov-1995220185.html
Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале
Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале - РИА Новости, 23.01.2025
Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что из-за... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:44:00+03:00
2025-01-23T20:44:00+03:00
2025-01-23T20:54:00+03:00
россия
апты алаудинов
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что из-за болезни провел несколько дней в госпитале, но уже выписался."Друзья, рад всех приветствовать. Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней - приболел. Только вот вышел, получается, из госпиталя", - обратился Алаудинов к подписчикам.
https://ria.ru/20241023/alaudinov-1979500928.html
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россия, апты алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Апты Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале
Алаудинов заявил, что на несколько дней попал в госпиталь и уже выписался