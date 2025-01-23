https://ria.ru/20250123/aerozoli-1995060778.html

МЧС назвало ключевые запреты при обращении с аэрозолями

МЧС назвало ключевые запреты при обращении с аэрозолями - РИА Новости, 23.01.2025

МЧС назвало ключевые запреты при обращении с аэрозолями

Вещества в аэрозольных и газовых баллончиках находятся под высоким давлением, их ни в коем случае нельзя вскрывать и нагревать, при утечке содержимого надо... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T02:49:00+03:00

2025-01-23T02:49:00+03:00

2025-01-23T02:49:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572627869_0:117:2242:1378_1920x0_80_0_0_4b4255b9376a34aa8fe92116d13c992b.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вещества в аэрозольных и газовых баллончиках находятся под высоким давлением, их ни в коем случае нельзя вскрывать и нагревать, при утечке содержимого надо немедленно покинуть помещение и обратиться к врачу, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что в среду в Telegram-канале министерства была запущена новая рубрика "Вот_почему_МЧС". Ее цель - рассказать и пояснить подписчикам, почему что-то нельзя делать, а что можно и нужно. Первый пост посвящен мерам безопасности при обращении с аэрозольными баллончиками. "Аэрозольные баллоны находятся под высоким давлением - это может вызвать взрыв, выброс газа и другого содержимого. Баллончики нельзя вскрывать и нагревать", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что легковоспламеняющиеся вещества в баллончиках могут привести к возгоранию, а токсичные вещества вызвать аллергическую реакцию или отравление. "В некоторых аэрозолях пропана и бутана так много, что баллончик может легко взорваться при высоких температурах. В таком случае пожар и травмы неизбежны. Пропан-бутановой смеси должно быть не более трети от объема - это безопаснее", - подчеркнул представитель ведомства. Он порекомендовал при разгерметизации газового баллончика внутри помещения открыть для проветривания все окна и двери, затем выйди на улицу, а если появятся симптомы отравления - обратиться к врачу. Ранее сообщалось, что самыми опасными предметами бытовой химии в плане пожарной безопасности являются все аэрозоли, в том числе по уходу за автомобилями и для борьбы с неприятными запахами, лосьоны на основе спирта, а также декоративные лаки для ногтей, изготовленные на основе ацетона и других веществ, имеющих низкую температуру воспламенения. Спасатели рекомендуют хранить бытовую химию в закрывающихся шкафчиках в прохладном месте и в вертикальном положении, вдали от нагревательных приборов, а также беречь от нагрева солнечными лучами и от падений.

https://ria.ru/20241229/mchs-1991945099.html

https://ria.ru/20241224/ispytaniya-1991077491.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)