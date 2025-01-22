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Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление - РИА Новости, 22.01.2025
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Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление
Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление - РИА Новости, 22.01.2025
Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление
Жители эстонской Нарвы недовольны значительным ростом цен на отопление и горячую воду, готовят акцию протеста 1 февраля, сообщает телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:11:00+03:00
2025-01-22T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Жители эстонской Нарвы недовольны значительным ростом цен на отопление и горячую воду, готовят акцию протеста 1 февраля, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на петицию и организатора пикета. "В Нарве нарастает недовольство ростом цен на центральное отопление. Люди собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдет 1 февраля на Стокгольмской площади. Городские власти Нарвы собираются попросить у правительства помощи для смягчения последствий подорожания тепла", - говорится в сообщении. Отмечается, что петицию о проведении акции подписали уже более 3,6 тысячи человек. Оплата за отопление в Нарве выросла в полтора раза с декабря, в результате чего траты горожан на жилье увеличились почти на 100 евро по сравнению с предыдущим годом.
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в мире, нарва
В мире, Нарва
Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление

Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление и горячую воду

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкЭстонский город Нарва и русский Ивангород
Эстонский город Нарва и русский Ивангород - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Эстонский город Нарва и русский Ивангород . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Жители эстонской Нарвы недовольны значительным ростом цен на отопление и горячую воду, готовят акцию протеста 1 февраля, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на петицию и организатора пикета.
Нарве нарастает недовольство ростом цен на центральное отопление. Люди собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдет 1 февраля на Стокгольмской площади. Городские власти Нарвы собираются попросить у правительства помощи для смягчения последствий подорожания тепла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что петицию о проведении акции подписали уже более 3,6 тысячи человек.
Оплата за отопление в Нарве выросла в полтора раза с декабря, в результате чего траты горожан на жилье увеличились почти на 100 евро по сравнению с предыдущим годом.
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