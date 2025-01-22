https://ria.ru/20250122/zhiteli-1994921603.html

Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление

Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление - РИА Новости, 22.01.2025

Жители Нарвы готовят акцию протеста из-за роста цен на отопление

Жители эстонской Нарвы недовольны значительным ростом цен на отопление и горячую воду, готовят акцию протеста 1 февраля, сообщает телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:11:00+03:00

2025-01-22T09:11:00+03:00

2025-01-22T09:11:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Жители эстонской Нарвы недовольны значительным ростом цен на отопление и горячую воду, готовят акцию протеста 1 февраля, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на петицию и организатора пикета. "В Нарве нарастает недовольство ростом цен на центральное отопление. Люди собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдет 1 февраля на Стокгольмской площади. Городские власти Нарвы собираются попросить у правительства помощи для смягчения последствий подорожания тепла", - говорится в сообщении. Отмечается, что петицию о проведении акции подписали уже более 3,6 тысячи человек. Оплата за отопление в Нарве выросла в полтора раза с декабря, в результате чего траты горожан на жилье увеличились почти на 100 евро по сравнению с предыдущим годом.

https://ria.ru/20250118/rumyniya-1994403342.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нарва