https://ria.ru/20250122/zemletryasenie-1994898344.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 22.01.2025
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале, негативных последствий катастрофы нет, сообщили власти страны. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T00:27:00+03:00
2025-01-22T00:27:00+03:00
2025-01-22T00:27:00+03:00
в мире
чанаккале (провинция)
турция
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СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале, негативных последствий катастрофы нет, сообщили власти страны. По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в 23.38 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине 8 километров. По данным управления, никаких негативных эффектов от землетрясения не зафиксировано.
https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html
чанаккале (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чанаккале (провинция), турция
В мире, Чанаккале (провинция), Турция
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,2