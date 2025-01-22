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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 22.01.2025
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00:27 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/zemletryasenie-1994898344.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 22.01.2025
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале, негативных последствий катастрофы нет, сообщили власти страны. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T00:27:00+03:00
2025-01-22T00:27:00+03:00
в мире
чанаккале (провинция)
турция
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СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале, негативных последствий катастрофы нет, сообщили власти страны. По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в 23.38 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине 8 километров. По данным управления, никаких негативных эффектов от землетрясения не зафиксировано.
https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html
чанаккале (провинция)
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в мире, чанаккале (провинция), турция
В мире, Чанаккале (провинция), Турция
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,2

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале, негативных последствий катастрофы нет, сообщили власти страны.
По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в 23.38 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине 8 километров.
По данным управления, никаких негативных эффектов от землетрясения не зафиксировано.
Показания сейсмографа - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В турецкой Анталье произошло землетрясение
3 января, 17:22
 
В миреЧанаккале (провинция)Турция
 
 
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