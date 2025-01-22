https://ria.ru/20250122/zemletryasenie-1994898344.html

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 22.01.2025

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале, негативных последствий катастрофы нет, сообщили власти страны. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T00:27:00+03:00

2025-01-22T00:27:00+03:00

2025-01-22T00:27:00+03:00

в мире

чанаккале (провинция)

турция

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СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале, негативных последствий катастрофы нет, сообщили власти страны. По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в 23.38 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине 8 километров. По данным управления, никаких негативных эффектов от землетрясения не зафиксировано.

https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html

чанаккале (провинция)

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чанаккале (провинция), турция