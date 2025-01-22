https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994982833.html

Слуцкий опроверг сообщения об ультиматуме Зеленского России

Слуцкий опроверг сообщения об ультиматуме Зеленского России - РИА Новости, 22.01.2025

Слуцкий опроверг сообщения об ультиматуме Зеленского России

Заявления Владимира Зеленского о якобы ультиматуме России на Стамбульских переговорах являются лживым бредом и игрой на публику, он занимается манипуляциями,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:45:00+03:00

2025-01-22T14:45:00+03:00

2025-01-22T14:57:00+03:00

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виктор медведчук

владимир зеленский

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о якобы ультиматуме России на Стамбульских переговорах являются лживым бредом и игрой на публику, он занимается манипуляциями, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Зеленский ранее заявил, что на Стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука."Зеленский занимается манипуляциями. Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина – лживый бред по сути и игра на публику по форме", - сказал Слуцкий.Парламентарий напомнил, что договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией, чего нельзя было сделать без санкции самого Зеленского."Тогда в знак доброй воли Россия отвела войска с киевского и черниговского направлений. Мы были готовы закончить военные действия, а украинская сторона (судя по итогам стамбульских переговоров) была согласна на условия соглашения. Но потом, как известно, тогдашний премьер Великобритании Джонсон приказал неонацисткой хунте разорвать договоренности и продолжать истреблять украинский народ за интересы англосаксов", - добавил он.Слуцкий подчеркнул, что "просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории как истинный последователь Бандеры"."И все ради спасения собственной шкуры в страхе от смены администрации в США. Весь этот спектакль, по всей видимости, рассчитан на зрителей в Вашингтоне", - добавил он.

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994945925.html

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994912279.html

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россия, в мире, стамбул, виктор медведчук, владимир зеленский, великобритания, леонид слуцкий (политик), давос, госдума рф