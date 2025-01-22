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Слуцкий опроверг сообщения об ультиматуме Зеленского России - РИА Новости, 22.01.2025
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14:45 22.01.2025 (обновлено: 14:57 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994982833.html
Слуцкий опроверг сообщения об ультиматуме Зеленского России
Слуцкий опроверг сообщения об ультиматуме Зеленского России - РИА Новости, 22.01.2025
Слуцкий опроверг сообщения об ультиматуме Зеленского России
Заявления Владимира Зеленского о якобы ультиматуме России на Стамбульских переговорах являются лживым бредом и игрой на публику, он занимается манипуляциями,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:45:00+03:00
2025-01-22T14:57:00+03:00
россия
в мире
стамбул
виктор медведчук
владимир зеленский
великобритания
леонид слуцкий (политик)
давос
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о якобы ультиматуме России на Стамбульских переговорах являются лживым бредом и игрой на публику, он занимается манипуляциями, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Зеленский ранее заявил, что на Стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука."Зеленский занимается манипуляциями. Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина – лживый бред по сути и игра на публику по форме", - сказал Слуцкий.Парламентарий напомнил, что договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией, чего нельзя было сделать без санкции самого Зеленского."Тогда в знак доброй воли Россия отвела войска с киевского и черниговского направлений. Мы были готовы закончить военные действия, а украинская сторона (судя по итогам стамбульских переговоров) была согласна на условия соглашения. Но потом, как известно, тогдашний премьер Великобритании Джонсон приказал неонацисткой хунте разорвать договоренности и продолжать истреблять украинский народ за интересы англосаксов", - добавил он.Слуцкий подчеркнул, что "просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории как истинный последователь Бандеры"."И все ради спасения собственной шкуры в страхе от смены администрации в США. Весь этот спектакль, по всей видимости, рассчитан на зрителей в Вашингтоне", - добавил он.
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994945925.html
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россия, в мире, стамбул, виктор медведчук, владимир зеленский, великобритания, леонид слуцкий (политик), давос, госдума рф
Россия, В мире, Стамбул, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Великобритания, Леонид Слуцкий (политик), Давос, Госдума РФ
Слуцкий опроверг сообщения об ультиматуме Зеленского России

Слуцкий назвал сообщения об ультиматуме Зеленского в Стамбуле лживым бредом

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о якобы ультиматуме России на Стамбульских переговорах являются лживым бредом и игрой на публику, он занимается манипуляциями, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Зеленский ранее заявил, что на Стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука.
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"Зеленский занимается манипуляциями. Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина – лживый бред по сути и игра на публику по форме", - сказал Слуцкий.
Парламентарий напомнил, что договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией, чего нельзя было сделать без санкции самого Зеленского.
"Тогда в знак доброй воли Россия отвела войска с киевского и черниговского направлений. Мы были готовы закончить военные действия, а украинская сторона (судя по итогам стамбульских переговоров) была согласна на условия соглашения. Но потом, как известно, тогдашний премьер Великобритании Джонсон приказал неонацисткой хунте разорвать договоренности и продолжать истреблять украинский народ за интересы англосаксов", - добавил он.
Слуцкий подчеркнул, что "просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории как истинный последователь Бандеры".
"И все ради спасения собственной шкуры в страхе от смены администрации в США. Весь этот спектакль, по всей видимости, рассчитан на зрителей в Вашингтоне", - добавил он.
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РоссияВ миреСтамбулВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийВеликобританияЛеонид Слуцкий (политик)ДавосГосдума РФ
 
 
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