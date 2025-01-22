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Зеленский сделал наглое заявление о новых российских регионах - РИА Новости, 22.01.2025
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11:59 22.01.2025 (обновлено: 17:06 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994945925.html
Зеленский сделал наглое заявление о новых российских регионах
Зеленский сделал наглое заявление о новых российских регионах - РИА Новости, 22.01.2025
Зеленский сделал наглое заявление о новых российских регионах
Украина не признает новые регионы России, заявил Владимир Зеленский журналистам на экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:59:00+03:00
2025-01-22T17:06:00+03:00
в мире
украина
россия
давос
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
всемирный экономический форум в давосе
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украина не признает новые регионы России, заявил Владимир Зеленский журналистам на экономическом форуме в Давосе."Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся — мы все равно не признаем", — утверждает он.По его словам, Украина будет и дальше отказываться признавать утраченные регионы российскими.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.
https://ria.ru/20250122/trebovanie-1994945622.html
https://ria.ru/20250122/sg-1994925637.html
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в мире, украина, россия, давос, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Украина, Россия, Давос, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Всемирный экономический форум в Давосе
Зеленский сделал наглое заявление о новых российских регионах

Зеленский утверждает, что Киев не признает новые регионы России

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Украина не признает новые регионы России, заявил Владимир Зеленский журналистам на экономическом форуме в Давосе.
«
"Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся — мы все равно не признаем", — утверждает он.
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Миллионная армия". Зеленский выдвинул странное требование Европе
11:54
По его словам, Украина будет и дальше отказываться признавать утраченные регионы российскими.
Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще стали говорить о необходимости начала мирного процесса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Пытается удержаться". СМИ раскрыли дерзкий план Зеленского против России
09:38
 
В миреУкраинаРоссияДавосДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзВсемирный экономический форум в Давосе
 
 
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