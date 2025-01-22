https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994925117.html

"Это была просто ложь". Зеленский устроил истерику на экономическом форуме

"Это была просто ложь". Зеленский устроил истерику на экономическом форуме - РИА Новости, 22.01.2025

"Это была просто ложь". Зеленский устроил истерику на экономическом форуме

Западные страны врали Украине, говоря о приглашении страны в Североатлантический альянс, заявил Владимир Зеленский журналистам на экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:35:00+03:00

2025-01-22T09:35:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Западные страны врали Украине, говоря о приглашении страны в Североатлантический альянс, заявил Владимир Зеленский журналистам на экономическом форуме в Давосе."Они (страны Запада. — Прим. ред.) не поддерживали нас в НАТО, и это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам", — пожаловался Зеленский.Украинский политик также раскритиковал своих союзников за их попытки договориться с Россией о завершении конфликта."Я считаю, что позиция Германии и Соединенных Штатов была слаба, потому что они вели диалог с русскими, и я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то какие-то были договоренности с русскими. У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна", — сказал он.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.

https://ria.ru/20250117/postupok-1994226309.html

https://ria.ru/20250117/spectator-1994203387.html

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в мире, украина, россия, давос, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, нато, всемирный экономический форум в давосе