Зеленский вновь призвал Запад отправить войска на Украину
Зеленский вновь призвал Запад отправить войска на Украину после конфликта
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран.
"Будет здорово, если у нас будут войска (для поддержания мира после конфликта - ред.)", - заявил он в интервью агентству Блумберг.
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"Но это (отправка сил для поддержания мира - ред.) не может состояться без США... Никто не будет рисковать без США", - подчеркнул он.
Также Зеленский заявил, что Украине нужна миллионная армия, которую нужно содержать.
"Если мы будем говорить, что нет возможности держать такую армию, и Европа, и Америка скажут: давайте уменьшать, если мы уменьшим ее на 200 тысяч, на 300 тысяч, на 500 тысяч, это будет говорить, что вместо этого (количества - ред.) нужны другие войска, в том количестве, каком мы уменьшились. Вот про что я говорил. И тут мы готовы, что контингент будет, он точно может нам помочь. Если будет добрая воля других стран", - сказал Зеленский интервью, фрагмент которого опубликовало украинское издание Новости.LIVE.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.