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Суд отправил в изолятор водителя, пьяным устроившего ДТП в Зеленограде - РИА Новости, 22.01.2025
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18:29 22.01.2025 (обновлено: 18:43 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/zelenograd-1995027490.html
Суд отправил в изолятор водителя, пьяным устроившего ДТП в Зеленограде
Суд отправил в изолятор водителя, пьяным устроившего ДТП в Зеленограде - РИА Новости, 22.01.2025
Суд отправил в изолятор водителя, пьяным устроившего ДТП в Зеленограде
Мировой судья судебного участка №400 района Крюково в Зеленограде отправил на 10 суток в изолятор водителя, который пьяным устроил массовое ДТП, сообщили РИА... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:29:00+03:00
2025-01-22T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №400 района Крюково в Зеленограде отправил на 10 суток в изолятор водителя, который пьяным устроил массовое ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мирового судьи судебного участка №400 района Крюково Дудоладов Владимир Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала собеседница агентства. Как было установлено в ходе судебных разбирательств, Дудоладов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на семь припаркованных транспортных средств. По данному факту был составлен протокол.
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происшествия, авто, зеленоград, россия
Происшествия, Авто, Зеленоград, Россия
Суд отправил в изолятор водителя, пьяным устроившего ДТП в Зеленограде

Водитель, устроивший ДТП в Зеленограде, отправлен в изолятор на десять суток

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВладимир Дудоладов, который пьяным устроил массовое ДТП в Зеленограде, в суде
Владимир Дудоладов, который пьяным устроил массовое ДТП в Зеленограде, в суде - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Владимир Дудоладов, который пьяным устроил массовое ДТП в Зеленограде, в суде
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №400 района Крюково в Зеленограде отправил на 10 суток в изолятор водителя, который пьяным устроил массовое ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мирового судьи судебного участка №400 района Крюково Дудоладов Владимир Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала собеседница агентства.
Как было установлено в ходе судебных разбирательств, Дудоладов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на семь припаркованных транспортных средств. По данному факту был составлен протокол.
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