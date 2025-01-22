https://ria.ru/20250122/zelenograd-1995027490.html

Суд отправил в изолятор водителя, пьяным устроившего ДТП в Зеленограде

Суд отправил в изолятор водителя, пьяным устроившего ДТП в Зеленограде - РИА Новости, 22.01.2025

Суд отправил в изолятор водителя, пьяным устроившего ДТП в Зеленограде

Мировой судья судебного участка №400 района Крюково в Зеленограде отправил на 10 суток в изолятор водителя, который пьяным устроил массовое ДТП, сообщили РИА... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:29:00+03:00

2025-01-22T18:29:00+03:00

2025-01-22T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №400 района Крюково в Зеленограде отправил на 10 суток в изолятор водителя, который пьяным устроил массовое ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мирового судьи судебного участка №400 района Крюково Дудоладов Владимир Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала собеседница агентства. Как было установлено в ходе судебных разбирательств, Дудоладов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на семь припаркованных транспортных средств. По данному факту был составлен протокол.

https://ria.ru/20241014/dtp-1977900014.html

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происшествия, авто, зеленоград, россия