https://ria.ru/20250122/zayavlenie-1995024186.html

Хинштейн показал фото заявления на отпуск чиновницы, уехавшей в Индию

Хинштейн показал фото заявления на отпуск чиновницы, уехавшей в Индию - РИА Новости, 22.01.2025

Хинштейн показал фото заявления на отпуск чиновницы, уехавшей в Индию

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале скан-копию заявления врио министра по государственной охране объектов... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:00:00+03:00

2025-01-22T18:00:00+03:00

2025-01-22T18:00:00+03:00

общество

индия

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале скан-копию заявления врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял на отпуск, который она провела в Индии."Курские чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за рубеж", — заявил он.По результатам проведенных им опросов в соцсетях, эту позицию поддержало абсолютное большинство респондентов: 81% (59,3 тысячи человек) в Тelegram и 87% (6,6 тысячи человек) в "ВК".По словам Хинштейна, после принятия соответствующих актов больше не будет возникать историй, подобных отпуску Мусьял, о чьем заграничном вояже Хинштейн "узнал только постфактум".Сама Мусьял заявила, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.Ранее Хинштейн раскритиковал чиновницу за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя.

https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html

индия

курская область

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общество, индия, курская область, александр хинштейн