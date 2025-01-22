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Хинштейн показал фото заявления на отпуск чиновницы, уехавшей в Индию - РИА Новости, 22.01.2025
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Хинштейн показал фото заявления на отпуск чиновницы, уехавшей в Индию
Хинштейн показал фото заявления на отпуск чиновницы, уехавшей в Индию - РИА Новости, 22.01.2025
Хинштейн показал фото заявления на отпуск чиновницы, уехавшей в Индию
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале скан-копию заявления врио министра по государственной охране объектов... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:00:00+03:00
2025-01-22T18:00:00+03:00
общество
индия
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале скан-копию заявления врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял на отпуск, который она провела в Индии."Курские чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за рубеж", — заявил он.По результатам проведенных им опросов в соцсетях, эту позицию поддержало абсолютное большинство респондентов: 81% (59,3 тысячи человек) в Тelegram и 87% (6,6 тысячи человек) в "ВК".По словам Хинштейна, после принятия соответствующих актов больше не будет возникать историй, подобных отпуску Мусьял, о чьем заграничном вояже Хинштейн "узнал только постфактум".Сама Мусьял заявила, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.Ранее Хинштейн раскритиковал чиновницу за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя.
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общество, индия, курская область, александр хинштейн
Общество, Индия, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн показал фото заявления на отпуск чиновницы, уехавшей в Индию

Хинштейн опубликовал заявление на отпуск чиновницы Мусьял, отдыхавшей в Индии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале скан-копию заявления врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял на отпуск, который она провела в Индии.
© Фото : Александр Хинштейн / TelegramСкан заявления на отпуск врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области
Скан заявления на отпуск врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Александр Хинштейн / Telegram
Скан заявления на отпуск врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области
"Курские чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за рубеж", — заявил он.
По результатам проведенных им опросов в соцсетях, эту позицию поддержало абсолютное большинство респондентов: 81% (59,3 тысячи человек) в Тelegram и 87% (6,6 тысячи человек) в "ВК".
По словам Хинштейна, после принятия соответствующих актов больше не будет возникать историй, подобных отпуску Мусьял, о чьем заграничном вояже Хинштейн "узнал только постфактум".
Сама Мусьял заявила, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.
Ранее Хинштейн раскритиковал чиновницу за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Хинштейн раскритиковал чиновницу за отпуск в Индии
20 января, 14:21
 
ОбществоИндияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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